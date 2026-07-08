Galaxy S27 Ultra и iPhone 18 Pro Max: какая разница в паратметрах Сегодня 22:45 — Фондовый рынок

Galaxy S27 Ultra и iPhone 18 Pro Max: какая разница в паратметрах

Samsung пока не торопится увеличивать емкость аккумулятора в своих флагманах. По новым слухам, Galaxy S27 Ultra может получить батарею на 5600 или 5800 мАч.

Это больше, чем у предыдущих моделей, но не настолько, как ожидали многие пользователи, пишет phonearena.com.

Ранее инсайдеры сообщали, что смартфон якобы оснастят аккумулятором на 7000 мАч. Однако известный информатор Ice Universe назвал эти слухи недостоверными. По его словам, сейчас нет никаких улик, что Samsung готовит столь большое обновление.

Если эти прогнозы оправдаются, Galaxy S27 Ultra вряд ли сможет опередить будущий iPhone 18 Pro Max по автономности. Хотя смартфон Apple, по слухам, получит меньше аккумулятор, компания традиционно компенсирует это мощным процессором и хорошей оптимизацией.

Между тем, китайские бренды уже устанавливают в свои флагманы батареи на 6800−7000 мАч. Именно поэтому многие владельцы Samsung уже давно просят компанию увеличить емкость аккумулятора, но пока кардинальных изменений не видно.

Официальных характеристик Galaxy S27 Ultra еще нет, поэтому окончательные выводы делать рано. Однако последние утечки свидетельствуют, что Samsung, похоже, снова сделает ставку не на большую батарею, а на оптимизацию энергопотребления.

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