0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Galaxy S27 Ultra и iPhone 18 Pro Max: какая разница в паратметрах

Фондовый рынок
16
Galaxy S27 Ultra и iPhone 18 Pro Max: какая разница в паратметрах
Galaxy S27 Ultra и iPhone 18 Pro Max: какая разница в паратметрах
Samsung пока не торопится увеличивать емкость аккумулятора в своих флагманах. По новым слухам, Galaxy S27 Ultra может получить батарею на 5600 или 5800 мАч.
Это больше, чем у предыдущих моделей, но не настолько, как ожидали многие пользователи, пишет phonearena.com.
Ранее инсайдеры сообщали, что смартфон якобы оснастят аккумулятором на 7000 мАч. Однако известный информатор Ice Universe назвал эти слухи недостоверными. По его словам, сейчас нет никаких улик, что Samsung готовит столь большое обновление.
Если эти прогнозы оправдаются, Galaxy S27 Ultra вряд ли сможет опередить будущий iPhone 18 Pro Max по автономности. Хотя смартфон Apple, по слухам, получит меньше аккумулятор, компания традиционно компенсирует это мощным процессором и хорошей оптимизацией.
Между тем, китайские бренды уже устанавливают в свои флагманы батареи на 6800−7000 мАч. Именно поэтому многие владельцы Samsung уже давно просят компанию увеличить емкость аккумулятора, но пока кардинальных изменений не видно.
Официальных характеристик Galaxy S27 Ultra еще нет, поэтому окончательные выводы делать рано. Однако последние утечки свидетельствуют, что Samsung, похоже, снова сделает ставку не на большую батарею, а на оптимизацию энергопотребления.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems