Lenovo представила мощный игровой ноутбук (фото)
Lenovo представила обновленную версию игрового ноутбука Legion Pro 5, которая скоро выйдет на мировой рынок. Главным новшеством стала видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти, обеспечивающая лучшую производительность в современных играх и профессиональных задачах, сообщает notebookcheck.net.
Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1600p, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит в HDR-режиме. За производительность отвечает AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами архитектуры Zen 5 и тепловым пакетом 55 Вт.
Также новинка получила до 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 80 Вт. По сравнению с предыдущей версией основным изменением стала новая модификация GeForce RTX 5070, которая имеет на 50% больше видеопамяти, чем вариант с 8 ГБ.
Обновленный Legion Pro 5 16AFR10 уже появился во внутренней базе моделей Lenovo для разных регионов мира. Это подтверждает, что глобальный старт продаж состоится в ближайшие месяцы, хотя официальные цены и точная дата выхода пока не объявлены.
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