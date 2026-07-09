Lenovo представила мощный игровой ноутбук (фото) Сегодня 03:56 — Фондовый рынок

Lenovo представила мощный игровой ноутбук (фото)

Lenovo представила обновленную версию игрового ноутбука Legion Pro 5, которая скоро выйдет на мировой рынок. Главным новшеством стала видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти, обеспечивающая лучшую производительность в современных играх и профессиональных задачах, сообщает notebookcheck.net.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1600p, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит в HDR-режиме. За производительность отвечает AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами архитектуры Zen 5 и тепловым пакетом 55 Вт.

Также новинка получила до 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 80 Вт. По сравнению с предыдущей версией основным изменением стала новая модификация GeForce RTX 5070, которая имеет на 50% больше видеопамяти, чем вариант с 8 ГБ.

Обновленный Legion Pro 5 16AFR10 уже появился во внутренней базе моделей Lenovo для разных регионов мира. Это подтверждает, что глобальный старт продаж состоится в ближайшие месяцы, хотя официальные цены и точная дата выхода пока не объявлены.

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