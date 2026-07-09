В Киевсовете зарегистрирован проект решения о докапитализации Киевгорстроя на 3 млрд грн Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Киевгорстрой возобновил строительные работы на 11 объектах

На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала». Документ предусматривает докапитализацию компании на 3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Обнародование проекта решения о докапитализации на 3 млрд грн — это результат огромной совместной работы. Это решение критически важное: оно даст компании необходимый ресурс для поддержки динамики на строительных площадках. Наша главная задача — достроить каждый объект и выполнить все обязательства перед нашими инвесторами и общиной города, ведь каждая гривна по докапитализации — это кирпич, бетон и рабочие часы на строительных площадках, которые будут жить!», — отметил председатель правления Киевгорстроя Валерий Засуцкий.

Какие комиссии поддержали проект решения

Проект решения подготовили и зарегистрировали по совместному представлению трех постоянных комиссий Киевского городского совета:

постоянной комиссии по бюджету, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

постоянной комиссии по жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

постоянной комиссии по собственности и регуляторной политики.

На что направят средства

После принятия решения Киевским городским советом и предусмотрения соответствующих средств в бюджете Киева на 2027 год для приобретения акций допэмиссии холдинга «Киевгорстрой» получит финансовый ресурс для продолжения основной деятельности в 2027—2028 годах, завершения строительных работ на объектах и ​​введения их в эксплуатацию вместе с внешними инженерными работами.

Сколько объектов уже восстановили

Напомним, благодаря уже полученной докапитализации в размере 2,56 млрд гривен Киевгорстрой возобновил строительные работы на 11 объектах.

В 2026 году компания планирует ввести в эксплуатацию шесть жилых комплексов вместе с внешними инженерными сетями. Аналогичные объемы ввода жилья запланированы и на 2027 год.

Дополнительная докапитализация в объеме 3 млрд. грн. позволит не останавливать восстановленные строительные работы и продолжить реализацию программы достройки жилых комплексов в течение 2027−2028 годов.

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