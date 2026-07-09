В Киевсовете зарегистрирован проект решения о докапитализации Киевгорстроя на 3 млрд грн
На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала». Документ предусматривает докапитализацию компании на 3 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
«Обнародование проекта решения о докапитализации на 3 млрд грн — это результат огромной совместной работы. Это решение критически важное: оно даст компании необходимый ресурс для поддержки динамики на строительных площадках. Наша главная задача — достроить каждый объект и выполнить все обязательства перед нашими инвесторами и общиной города, ведь каждая гривна по докапитализации — это кирпич, бетон и рабочие часы на строительных площадках, которые будут жить!», — отметил председатель правления Киевгорстроя Валерий Засуцкий.
Какие комиссии поддержали проект решения
Проект решения подготовили и зарегистрировали по совместному представлению трех постоянных комиссий Киевского городского совета:
- постоянной комиссии по бюджету, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- постоянной комиссии по жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;
- постоянной комиссии по собственности и регуляторной политики.
На что направят средства
После принятия решения Киевским городским советом и предусмотрения соответствующих средств в бюджете Киева на 2027 год для приобретения акций допэмиссии холдинга «Киевгорстрой» получит финансовый ресурс для продолжения основной деятельности в 2027—2028 годах, завершения строительных работ на объектах и введения их в эксплуатацию вместе с внешними инженерными работами.
Сколько объектов уже восстановили
Напомним, благодаря уже полученной докапитализации в размере 2,56 млрд гривен Киевгорстрой возобновил строительные работы на 11 объектах.
В 2026 году компания планирует ввести в эксплуатацию шесть жилых комплексов вместе с внешними инженерными сетями. Аналогичные объемы ввода жилья запланированы и на 2027 год.
Дополнительная докапитализация в объеме 3 млрд. грн. позволит не останавливать восстановленные строительные работы и продолжить реализацию программы достройки жилых комплексов в течение 2027−2028 годов.
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