Allianz сократит до 1,8 тысячи работников из-за внедрения ИИ
Страховая группа Allianz SE планирует сократить сотни рабочих мест в своей дочерней компании Allianz Partners, специализирующейся на ассистанских услугах и туристическом страховании в рамках внедрения решений на базе искусственного интеллекта.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Allianz Partners насчитывает более 22 тыс. работников. Компания ранее предупреждала, что внедрение технологий искусственного интеллекта может повлиять на численность персонала, и само использование ИИ стало одной из причин сокращений.
Под сокращение попадут до 1,8 тыс. работников
Сокращения будут происходить преимущественно через программы добровольного увольнения, досрочного выхода на пенсию и другие аналогичные механизмы.
По словам генерального директора Allianz Partners Томаса Кунцманна, в странах Европы планируют сократить от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. должностей.
Кунцманн отметил, что за последние шесть месяцев компания проводила переговоры с представителями рабочих советов. Программы добровольного увольнения предложили работникам в Испании, Франции, Германии, Италии, а также в странах Бенилюкса.
«Это может произойти с кем-либо из нас в определенный момент», — прокомментировал сокращение в Allianz Partners Томас Кунцманн.
По его словам, компания намерена обеспечить справедливое отношение к работникам, которых коснутся изменения.
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