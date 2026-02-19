0 800 307 555
Airbnb дозволив бронювати житло без миттєвої передоплати

Платформа Airbnb запровадила нову функцію «Забронюй зараз, плати пізніше», яка дає змогу резервувати помешкання без миттєвого списання коштів. Відтепер сервіс доступний користувачам у всьому світі, а не лише в США, як це було раніше.
Про це пише Techcrunch.

Як працює нова опція

Гроші за бронювання списуються ближче до дати заїзду. Якщо ж плани змінюються, користувач може скасувати поїздку відповідно до умов обраної політики скасування — без втрати передоплати.
Функція діє для об’єктів з:
  • гнучкою політикою скасування;
  • помірною політикою скасування.
Фактично Airbnb застосував до ринку оренди житла модель «купи зараз — плати пізніше», яка давно використовується в роздрібній торгівлі.
Після запуску в США нова можливість швидко набрала популярності: понад 70% користувачів, які мали доступ до цієї опції, скористалися нею. Тепер компанія масштабує сервіс на глобальний ринок.
Вплив на ринок і ціни

Під час звіту за четвертий квартал 2025 року фінансова директорка Airbnb Еллі Мерц зазначила, що функція вже вплинула на поведінку клієнтів.
За її словами, новий формат оплати:
  • збільшив горизонт планування подорожей (користувачі бронюють раніше);
  • сприяв зростанню попиту на великі будинки, особливо з чотирма і більше спальнями;
  • вплинув на підвищення середньої добової вартості оренди.

Попит на гнучкі платежі

Опитування, проведене спільно з Focaldata серед 2159 дорослих американців у липні 2025 року, підтвердило високий інтерес до гнучких форматів оплати:
  • 60% респондентів вважають гнучкі платежі важливими під час бронювання відпустки;
  • 55% готові користуватися такою опцією;
  • 42% зізналися, що відкладали або відмовлялися від житла через складність узгодження оплати з попутниками.
Експерти кажуть, Airbnb і раніше тестував різні формати відкладеної оплати. Компанія дозволяла сплачувати частину суми під час бронювання з подальшим внесенням решти коштів пізніше. У 2023 році сервіс також випробовував розстрочку у партнерстві з Klarna. Ще у 2018 році платформа пропонувала варіант із передоплатою 20% або 50% та оплатою залишку перед заїздом.
Тож нова глобальна функція стала логічним продовженням стратегії Airbnb щодо підвищення фінансової гнучкості для користувачів.
ITC.ua
Житлова нерухомість
