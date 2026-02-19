Airbnb дозволив бронювати житло без миттєвої передоплати Сьогодні 05:25

Сервіс оренди житла Airbnb отримав функцію “відкладеної” оплати

Платформа Airbnb запровадила нову функцію «Забронюй зараз, плати пізніше», яка дає змогу резервувати помешкання без миттєвого списання коштів. Відтепер сервіс доступний користувачам у всьому світі, а не лише в США, як це було раніше.

Про це пише Techcrunch.

Як працює нова опція

Гроші за бронювання списуються ближче до дати заїзду. Якщо ж плани змінюються, користувач може скасувати поїздку відповідно до умов обраної політики скасування — без втрати передоплати.

Функція діє для об’єктів з:

гнучкою політикою скасування;

помірною політикою скасування.

Фактично Airbnb застосував до ринку оренди житла модель «купи зараз — плати пізніше», яка давно використовується в роздрібній торгівлі.

Після запуску в США нова можливість швидко набрала популярності: понад 70% користувачів, які мали доступ до цієї опції, скористалися нею. Тепер компанія масштабує сервіс на глобальний ринок.

Читайте також Скільки коштує орендувати житло в різних містах України (інфографіка)

Вплив на ринок і ціни

Під час звіту за четвертий квартал 2025 року фінансова директорка Airbnb Еллі Мерц зазначила, що функція вже вплинула на поведінку клієнтів.

За її словами, новий формат оплати:

збільшив горизонт планування подорожей (користувачі бронюють раніше);

сприяв зростанню попиту на великі будинки, особливо з чотирма і більше спальнями;

вплинув на підвищення середньої добової вартості оренди.

Попит на гнучкі платежі

Опитування, проведене спільно з Focaldata серед 2159 дорослих американців у липні 2025 року, підтвердило високий інтерес до гнучких форматів оплати:

60% респондентів вважають гнучкі платежі важливими під час бронювання відпустки;

55% готові користуватися такою опцією;

42% зізналися, що відкладали або відмовлялися від житла через складність узгодження оплати з попутниками.

Експерти кажуть, Airbnb і раніше тестував різні формати відкладеної оплати. Компанія дозволяла сплачувати частину суми під час бронювання з подальшим внесенням решти коштів пізніше. У 2023 році сервіс також випробовував розстрочку у партнерстві з Klarna. Ще у 2018 році платформа пропонувала варіант із передоплатою 20% або 50% та оплатою залишку перед заїздом.

Тож нова глобальна функція стала логічним продовженням стратегії Airbnb щодо підвищення фінансової гнучкості для користувачів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.