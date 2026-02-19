Airbnb дозволив бронювати житло без миттєвої передоплати
Платформа Airbnb запровадила нову функцію «Забронюй зараз, плати пізніше», яка дає змогу резервувати помешкання без миттєвого списання коштів. Відтепер сервіс доступний користувачам у всьому світі, а не лише в США, як це було раніше.
Про це пише Techcrunch.
Як працює нова опція
Гроші за бронювання списуються ближче до дати заїзду. Якщо ж плани змінюються, користувач може скасувати поїздку відповідно до умов обраної політики скасування — без втрати передоплати.
Функція діє для об’єктів з:
- гнучкою політикою скасування;
- помірною політикою скасування.
Фактично Airbnb застосував до ринку оренди житла модель «купи зараз — плати пізніше», яка давно використовується в роздрібній торгівлі.
Після запуску в США нова можливість швидко набрала популярності: понад 70% користувачів, які мали доступ до цієї опції, скористалися нею. Тепер компанія масштабує сервіс на глобальний ринок.
Вплив на ринок і ціни
Під час звіту за четвертий квартал 2025 року фінансова директорка Airbnb Еллі Мерц зазначила, що функція вже вплинула на поведінку клієнтів.
За її словами, новий формат оплати:
- збільшив горизонт планування подорожей (користувачі бронюють раніше);
- сприяв зростанню попиту на великі будинки, особливо з чотирма і більше спальнями;
- вплинув на підвищення середньої добової вартості оренди.
Попит на гнучкі платежі
Опитування, проведене спільно з Focaldata серед 2159 дорослих американців у липні 2025 року, підтвердило високий інтерес до гнучких форматів оплати:
- 60% респондентів вважають гнучкі платежі важливими під час бронювання відпустки;
- 55% готові користуватися такою опцією;
- 42% зізналися, що відкладали або відмовлялися від житла через складність узгодження оплати з попутниками.
Експерти кажуть, Airbnb і раніше тестував різні формати відкладеної оплати. Компанія дозволяла сплачувати частину суми під час бронювання з подальшим внесенням решти коштів пізніше. У 2023 році сервіс також випробовував розстрочку у партнерстві з Klarna. Ще у 2018 році платформа пропонувала варіант із передоплатою 20% або 50% та оплатою залишку перед заїздом.
Тож нова глобальна функція стала логічним продовженням стратегії Airbnb щодо підвищення фінансової гнучкості для користувачів.
Поділитися новиною
Також за темою
Які галузі найбільше наповнюють бюджет — дані ДПС
Airbnb дозволив бронювати житло без миттєвої передоплати
Чехія тестує обмеження швидкості 150 км/год — де воно діє
Японія інвестувала перші $36 млрд у США в обмін на зниження мит
Google розробляє технологію розблокування обличчя для сімейства Pixel 11
Конкурент Gemini та Chat GPT. Anthropic презентувала Claude Sonnet 4.6