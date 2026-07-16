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Укрзализныця запускает дополнительный Интерсити Киев — Луцк

Личные финансы
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Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту чтениями поэзии вживую
Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту чтениями поэзии вживую
Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити № 755/756 Киев — Луцк на 25 и 26 июля.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«В эти даты в Луцке будет проходить международный литературный фестиваль „Фронтера“, логистическим партнером которого выступит УЗ», — говорится в сообщении.

Расписание движения

Поезд отправляется из Киева в 07:00 и прибывает в Луцк в 12:44. На маршруте предусмотрена остановка в Ровно с 11:15 до 11:17.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 15:49, останавливаться в Ровно с 17:00 до 17:02 и прибывать в Киев в 21:15.
«Frontera Express будет иметь поэтические паузы на борту чтениями поэзии вживую. Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса Киев — Луцк на случайных местах пассажиров будут ожидать литературные подарки от „Фронтеры“, издательства „Лаборатория“ и УЗ», — добавили в компании.
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Ранее на направлении Киев — Луцк курсировал ежедневный поезд Skoda, который находится на плановом ремонте и вернется в конце года. Для назначения дополнительного поезда в пиковый период используется поезд Hyundai.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что программа «3000 км по Украине», которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года. В этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку. В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе «3000 км по Украине» предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего следования.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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