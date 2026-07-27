В Україні зміняться правила централізованого теплопостачання: Зеленський підписав закон Сьогодні 11:01

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на підтримку розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Документ є одним з індикаторів виконання програми Ukraine Facility.

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Що передбачає закон

Мета закону — створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках, підключених до систем централізованого теплопостачання.

Документ також удосконалює правове регулювання у сфері теплопостачання та створює умови для модернізації, розвитку й ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання в Україні.

Зокрема, закон передбачає:

підтримку централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу;

стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенераційних установок;

розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання;

поетапне впровадження механізму обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до систем централізованого теплопостачання;

визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування індивідуальних теплових пунктів;

удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію;

уточнення конкурентних засад діяльності у сфері теплопостачання.

Коли почнуть діяти нові вимоги

Поетапне впровадження механізму обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів розпочнеться через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Закон також визначає відповідальність теплотранспортуючих організацій за обслуговування ІТП.

Що зміниться для галузі

Документ містить положення щодо зміни підходів до формування тарифів. Зокрема, передбачена можливість включати витрати на встановлення індивідуальних теплових пунктів до тарифу на теплову енергію.

Крім того, закон має створити умови для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання.

Очікується, що реалізація його положень сприятиме модернізації теплової інфраструктури, залученню інвестицій у галузь, підвищенню енергоефективності та надійності теплопостачання, забезпеченню споживачів якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячої води, а також зменшенню витрат на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії.

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