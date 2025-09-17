Утилизация авто: какие модели чаще всего отправляли «под пресс» в августе Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Утилизация авто: какие модели чаще всего отправляли «под пресс» в августе

Если авто больше не пригодно для использования из-за износа, аварии или возраста, владелец должен провести последнюю формальность — снять его с учета в связи с выбраковкой. Эту услугу предоставляют сервисные центры МВД бесплатно. После выбраковки автомобиль уже нельзя зарегистрировать снова. Ежемесячно такую ​​процедуру проходят более двух тысяч транспортных средств.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Какие автомобили списывают чаще всего

В августе 2025 года украинцы подали 1666 заявлений на выбраковку легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.

Инфографика: eauto.org.ua

Специалисты ИИА составили рейтинг наиболее распространенных моделей, которые чаще всего выбраковываются. В этом списке преобладают машины производства ВАЗ — практически вся «классика», включая модели 2109 и 21099. Также среди «лидеров» украинские «Таврия» и «Славута» и Daewoo Lanos.

Инфографика: eauto.org.ua

Сколько лет держатся автомобили

Главная причина выбраковки — возраст авто. Средний возраст легковушек и грузовиков, снятых с учета в августе, составлял 28 лет, а автобусов — 26 лет.

Самым старым автомобилем среди выбывших из эксплуатации в прошлом месяце стала «Волга» ГАЗ-21 1957 года выпуска.

Напомним, по данным Укравтопрома, в августе украинцы приобрели более 22,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что всего на 1% больше, чем в июле. Самыми популярными оказались бензиновые автомобили — их доля составила 48% от общего количества. На втором месте — электромобили (26%), далее следуют дизельные (17%), гибриды (6%) и машины с ГБО (3%).

