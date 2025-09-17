Утилизация авто: какие модели чаще всего отправляли «под пресс» в августе
Если авто больше не пригодно для использования из-за износа, аварии или возраста, владелец должен провести последнюю формальность — снять его с учета в связи с выбраковкой. Эту услугу предоставляют сервисные центры МВД бесплатно. После выбраковки автомобиль уже нельзя зарегистрировать снова. Ежемесячно такую процедуру проходят более двух тысяч транспортных средств.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Какие автомобили списывают чаще всего
В августе 2025 года украинцы подали 1666 заявлений на выбраковку легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.
Специалисты ИИА составили рейтинг наиболее распространенных моделей, которые чаще всего выбраковываются. В этом списке преобладают машины производства ВАЗ — практически вся «классика», включая модели 2109 и 21099. Также среди «лидеров» украинские «Таврия» и «Славута» и Daewoo Lanos.
Сколько лет держатся автомобили
Главная причина выбраковки — возраст авто. Средний возраст легковушек и грузовиков, снятых с учета в августе, составлял 28 лет, а автобусов — 26 лет.
Самым старым автомобилем среди выбывших из эксплуатации в прошлом месяце стала «Волга» ГАЗ-21 1957 года выпуска.
Напомним, по данным Укравтопрома, в августе украинцы приобрели более 22,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что всего на 1% больше, чем в июле. Самыми популярными оказались бензиновые автомобили — их доля составила 48% от общего количества. На втором месте — электромобили (26%), далее следуют дизельные (17%), гибриды (6%) и машины с ГБО (3%).
