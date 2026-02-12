Какие электромобили покупали украинцы в январе 2026 года (инфографика) Сегодня 14:04 — Технологии&Авто

Основную долю продаж формируют китайские производители

Январь 2026 года стал периодом спада на рынке новых электромобилей в Украине после рекордной активности в конце 2025-го. За месяц было зарегистрировано 864 новых электрокара, что на 85,2% меньше, чем в декабре.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

В то же время, в годовом исчислении рынок продемонстрировал рост: показатель на 35,6% превысил результат января 2025 года.

«Рынок новых электромобилей сейчас держится на трех „китах“: BYD, официальных дилерах, работающих по инерции декабрьских заказов, и новинках из Китая, появляющихся быстрее, чем мы успеваем к ним привыкнуть», — сказано в исследовании.

Лидеры среди марок

Основную долю продаж формируют китайские производители, фактически определяющие структуру рынка новых электромобилей:

BYD стал безоговорочным лидером и обеспечил почти половину всех регистраций за месяц;

Zeekr и Volkswagen разделили второе место. Для немецкого бренда это результат стабильного спроса на модели серии ID, в то время как Zeekr укрепляет позиции в премиальном сегменте;

Xiaomi вошел в первую пятерку, закрепившись среди популярных брендов;

в нижней части рейтинга представлены Audi и Toyota, конкурирующие с новыми китайскими производителями, в частности Avatr и Lixiang.

Топ-10 марок новых электромобилей, 01−2026, eauto.org.ua

Концентрация спроса на нескольких моделях

Рынок новых электромобилей характеризуется высокой концентрацией: три самых популярных модели сформировали около 80% продаж:

лидером стал кроссовер BYD Sea Lion 06, сочетающий современные технологии и конкурентную цену;

Zeekr 001 и Volkswagen ID. Unyx продемонстрировал идентичный результат. ID. Unyx (фактически Cupra Tavascan под брендом VW для китайского рынка) мгновенно стал популярнее классических ID.4 или ID.6;

Honda e: NS1 продолжает быть «стабильной базой» для тех, кто желает понятный японский бренд в китайском исполнении;

Xiaomi SU7 остается самым хайповым седаном, а Avatr 11 и MG Marvel R закрывают потребности ищущих футуристический дизайн и комфорт.

Топ-10 моделей новых электромобилей, 01−2026, eauto.org.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.

В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:

НДС: 20% от таможенной стоимости;

ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);

акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);

сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).

Інститут досліджень авторинку

