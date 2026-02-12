0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие электромобили покупали украинцы в январе 2026 года (инфографика)

Технологии&Авто
60
Основную долю продаж формируют китайские производители
Основную долю продаж формируют китайские производители
Январь 2026 года стал периодом спада на рынке новых электромобилей в Украине после рекордной активности в конце 2025-го. За месяц было зарегистрировано 864 новых электрокара, что на 85,2% меньше, чем в декабре.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
В то же время, в годовом исчислении рынок продемонстрировал рост: показатель на 35,6% превысил результат января 2025 года.
«Рынок новых электромобилей сейчас держится на трех „китах“: BYD, официальных дилерах, работающих по инерции декабрьских заказов, и новинках из Китая, появляющихся быстрее, чем мы успеваем к ним привыкнуть», — сказано в исследовании.

Лидеры среди марок

Основную долю продаж формируют китайские производители, фактически определяющие структуру рынка новых электромобилей:
  • BYD стал безоговорочным лидером и обеспечил почти половину всех регистраций за месяц;
  • Zeekr и Volkswagen разделили второе место. Для немецкого бренда это результат стабильного спроса на модели серии ID, в то время как Zeekr укрепляет позиции в премиальном сегменте;
  • Xiaomi вошел в первую пятерку, закрепившись среди популярных брендов;
  • в нижней части рейтинга представлены Audi и Toyota, конкурирующие с новыми китайскими производителями, в частности Avatr и Lixiang.
Топ-10 марок новых электромобилей, 01−2026
Топ-10 марок новых электромобилей, 01−2026, eauto.org.ua

Концентрация спроса на нескольких моделях

Рынок новых электромобилей характеризуется высокой концентрацией: три самых популярных модели сформировали около 80% продаж:
  • лидером стал кроссовер BYD Sea Lion 06, сочетающий современные технологии и конкурентную цену;
  • Zeekr 001 и Volkswagen ID. Unyx продемонстрировал идентичный результат. ID. Unyx (фактически Cupra Tavascan под брендом VW для китайского рынка) мгновенно стал популярнее классических ID.4 или ID.6;
  • Honda e: NS1 продолжает быть «стабильной базой» для тех, кто желает понятный японский бренд в китайском исполнении;
  • Xiaomi SU7 остается самым хайповым седаном, а Avatr 11 и MG Marvel R закрывают потребности ищущих футуристический дизайн и комфорт.
Топ-10 моделей новых электромобилей, 01−2026
Топ-10 моделей новых электромобилей, 01−2026, eauto.org.ua
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.
В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:
  • НДС: 20% от таможенной стоимости;
  • ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);
  • акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);
  • сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems