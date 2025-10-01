Импорт российской нефти в Индию снизился после давления Вашингтона — Вloomberg Сегодня 19:12

В сентябре поставки российской нефти в Индию снизились на фоне переговоров с США, однако она все еще составляет около трети общего импорта энергоносителей страны. По данным Kpler Ltd., объемы составили 1,61 млн баррелей в сутки, что меньше августовских 1,72 млн и на 16% ниже показателей прошлого года.

Аналитики объясняют спад несколькими факторами: геополитическим давлением, уменьшением скидок на российскую нефть и расширением энергетической корзины Индии.

США в это время пытаются ограничить потоки российской нефти, которые, по их словам, помогают финансировать войну в Украине. Вашингтон ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, пытаясь заставить Нью-Дели сократить закупки. В то же время против Китая, который также является крупным покупателем, подобные меры не приняты.

Индия отреагировала жестко, заявив, что продолжит покупать нефть, руководствуясь своими экономическими интересами.

Представитель Indian Oil Corporation Анудж Джайн добавил, что закупки будут зависеть от рыночных условий: «Мы ориентируемся на базовую экономику».

Скидки на российскую нефть марки Urals в августе сократились до 1 доллара за баррель против Brent — ​​самого низкого уровня с 2022 года. Это также умерило индийские закупки. Впрочем, источники сообщают, что в сентябре-октябре скидки выросли до более чем 3 долларов за баррель, сделав Urals снова наиболее выгодным источником.

Несмотря на удары дронов по российской энергетической инфраструктуре, поставки для Индии остаются стабильными. По словам собеседников Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы страны имеют достаточно Urals для обеспечения потребностей минимум до ноября.

Данные также свидетельствуют, что россия наращивает экспорт: в течение четырех недель до 28 сентября среднесуточные морские поставки достигли 3,62 млн баррелей — максимального уровня за последние 16 месяцев.

