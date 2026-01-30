0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоги остаются главным барьером для бизнеса в Украине — исследование

58
Украинские предприниматели утверждают, что фискальное давление растет
Украинские предприниматели утверждают, что фискальное давление растет
Налоговые проверки остаются ключевой проблемой для бизнеса в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования «Налоговый индекс» за 2025 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед и EY в Украине.

Общая оценка налогового климата

Интегральный показатель Налогового индекса в 2025 году вырос до 2,94 балла из 5 возможных по сравнению с 2,64 балла в предыдущей волне.
Несмотря на положительную динамику, индекс остается в отрицательной плоскости.
  • 64% налоговых экспертов оценили действующий налоговый режим как удовлетворительный.
  • В то же время, 27% респондентов считают, что он сдерживает развитие бизнеса.
  • Только 9% отметили, что налоговая система способствует развитию компаний.
Читайте также

Как оценивают

Налоговый индекс состоит из четырех равнозначных компонентов:
  • качество налогового законодательства;
  • обременительность/легкость администрирования налогов;
  • фискальное давление;
  • качество налогового обслуживания.
В этой волне опроса приняло участие 70 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации.

Качество налогового законодательства

Самая низкая оценка среди составляющих индекса вновь получила качество налогового законодательства — 2,86 балла. Это лучше, чем в прошлом году (2,46 балла), однако проблемы остаются системными.
63% опрошенных назвали законодательство удовлетворительным, 23% — неудовлетворительным, и только 14% считают его качественным. Основные причины негативных оценок — противоречивые и неоднозначные нормы, постоянные изменения правил и сложность их применения.

Администрирование налогов и отчетность

Оценка процедур администрирования налогов и подготовки отчетности выросла до 2,89 балла против 2,62 в 2024 году. Доля бизнеса, считающего эти процедуры обременительными, уменьшилась до 30%.
Читайте также
43% респондентов оценили администрирование как удовлетворительное, а 27% как относительно легкое. Частые жалобы касаются значительных затрат времени на отчетность, непонятных правил и слишком быстрых изменений законодательства без переходного периода.

Налоговое обслуживание

Наивысший показатель в 2025 году получил качество налогового обслуживания — 3,1 балла (2,79 в 2024 году). 30% компаний удовлетворены работой налоговых органов, еще 50% оценивают ее как удовлетворительную.
Половине респондентов было легко установить контакт с налоговой службой. В то же время, только в 23% случаев вопросы были решены полностью, тогда как в 66% — лишь частично.

Фискальное давление

Оценка фискального давления выросла до 2,89 балла против 2,7 балла в прошлом году. 30% компаний не ощутили давления или отметили, что оно было минимальным. В то же время 34% бизнесов продолжают сообщать об ощутимом фискальном давлении.
Наиболее распространенные проявления давления:
  • необоснованная трактовка налогового законодательства — 69%;
  • чрезмерные информационные запросы — 54%;
  • блокирование налоговых накладных — 29%;
  • затягивание проверок по возмещению НДС — 15%.

Главные вызовы для бизнеса в 2025 году

  • Ключевой проблемой для компаний остаются налоговые проверки — на них жалуются 56% респондентов.
  • Также бизнес беспокоят блокировка НДС-накладных (27%) и нарушение сроков валютного контроля в ВЭД (14%).
  • О сложностях с возмещением НДС сообщили 10% опрошенных.

«Клуб белого бизнеса»: опыт и мотивация

39% компаний-участников опроса сообщили, что входят в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем доверия. Большинство из них оценивают этот опыт нейтрально (63%) или положительно (20%).
В то же время мнения по поводу желания присоединиться к «клубу белого бизнеса» разделились: 47% не заинтересованы во вступлении, тогда как 53% стремятся присоединиться. Среди желающих 28% имеют замечания по критериям отбора, а 25% не видят проблем.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Преимущественно во внимание налоговиков попали компании — 78%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems