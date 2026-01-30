Налоги остаются главным барьером для бизнеса в Украине — исследование Сегодня 17:02

Украинские предприниматели утверждают, что фискальное давление растет

Налоговые проверки остаются ключевой проблемой для бизнеса в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования «Налоговый индекс» за 2025 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед и EY в Украине.

Общая оценка налогового климата

Интегральный показатель Налогового индекса в 2025 году вырос до 2,94 балла из 5 возможных по сравнению с 2,64 балла в предыдущей волне.

Несмотря на положительную динамику, индекс остается в отрицательной плоскости.

64% налоговых экспертов оценили действующий налоговый режим как удовлетворительный.

В то же время, 27% респондентов считают, что он сдерживает развитие бизнеса.

Только 9% отметили, что налоговая система способствует развитию компаний.

Читайте также Усталость работников стала главной проблемой экономики во время блэкаутов

Как оценивают

Налоговый индекс состоит из четырех равнозначных компонентов:

качество налогового законодательства;

обременительность/легкость администрирования налогов;

фискальное давление;

качество налогового обслуживания.

В этой волне опроса приняло участие 70 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации.

Качество налогового законодательства

Самая низкая оценка среди составляющих индекса вновь получила качество налогового законодательства — 2,86 балла. Это лучше, чем в прошлом году (2,46 балла), однако проблемы остаются системными.

63% опрошенных назвали законодательство удовлетворительным, 23% — неудовлетворительным, и только 14% считают его качественным. Основные причины негативных оценок — противоречивые и неоднозначные нормы, постоянные изменения правил и сложность их применения.

Администрирование налогов и отчетность

Оценка процедур администрирования налогов и подготовки отчетности выросла до 2,89 балла против 2,62 в 2024 году. Доля бизнеса, считающего эти процедуры обременительными, уменьшилась до 30%.

Читайте также Налоговая сократила количество проверок — причины

43% респондентов оценили администрирование как удовлетворительное, а 27% как относительно легкое. Частые жалобы касаются значительных затрат времени на отчетность, непонятных правил и слишком быстрых изменений законодательства без переходного периода.

Налоговое обслуживание

Наивысший показатель в 2025 году получил качество налогового обслуживания — 3,1 балла (2,79 в 2024 году). 30% компаний удовлетворены работой налоговых органов, еще 50% оценивают ее как удовлетворительную.

Половине респондентов было легко установить контакт с налоговой службой. В то же время, только в 23% случаев вопросы были решены полностью, тогда как в 66% — лишь частично.

Фискальное давление

Оценка фискального давления выросла до 2,89 балла против 2,7 балла в прошлом году. 30% компаний не ощутили давления или отметили, что оно было минимальным. В то же время 34% бизнесов продолжают сообщать об ощутимом фискальном давлении.

Наиболее распространенные проявления давления:

необоснованная трактовка налогового законодательства — 69%;

чрезмерные информационные запросы — 54%;

блокирование налоговых накладных — 29%;

затягивание проверок по возмещению НДС — 15%.

Главные вызовы для бизнеса в 2025 году

Ключевой проблемой для компаний остаются налоговые проверки — на них жалуются 56% респондентов.

— на них жалуются 56% респондентов. Также бизнес беспокоят блокировка НДС-накладных (27%) и нарушение сроков валютного контроля в ВЭД (14%).

О сложностях с возмещением НДС сообщили 10% опрошенных.

«Клуб белого бизнеса»: опыт и мотивация

39% компаний-участников опроса сообщили, что входят в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем доверия. Большинство из них оценивают этот опыт нейтрально (63%) или положительно (20%).

В то же время мнения по поводу желания присоединиться к «клубу белого бизнеса» разделились: 47% не заинтересованы во вступлении, тогда как 53% стремятся присоединиться. Среди желающих 28% имеют замечания по критериям отбора, а 25% не видят проблем.

Ранее мы сообщали , что в 2026 году Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Преимущественно во внимание налоговиков попали компании — 78%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.