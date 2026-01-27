0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Усталость работников стала главной проблемой экономики во время блэкаутов

105
Истощенная работница на рабочем месте
Истощенная работница на рабочем месте
Длительные отключения электроэнергии, тепла и воды бьют не только по производству, но и людям. Усталость работников становится одной из ключевых проблем для экономики, а главным советом для бизнеса остается простая истина — заботиться о команде.
Об этом рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире «Украинского радио».

Почему усталость работников — ключевой риск для экономики

По словам Мирошниченко, именно истощение людей сегодня является одной из самых серьезных проблем для бизнеса. Речь идет о жизни в условиях отсутствия света, тепла, связи и постоянного стресса.
«Пожалуй, одна из главных проблем — усталость работников. Многие не высыпаются, живут в холоде, без воды и связи. Бизнес понимает эту ситуацию. Предприниматели живут в таких же условиях. У них тоже отсутствует свет, не работает лифт, нет тепла, воды. Мы видим взаимоподдержку», — отметил он.
В этих условиях украинский бизнес стал более человекоцентричным и стал по-другому относиться к профессиям, которые раньше часто недооценивались.
«Мы стали с большим уважением относиться к тем профессиям, которые раньше недооценивали — сантехники, электрики. В наши дни — это героические люди, их нужно максимально поддерживать», — добавил Мирошниченко.
Читайте также

Как работодатели поддерживают работников

Президент Конфедерации работодателей Украины рассказал, что компании пытаются помогать работникам в пределах своих возможностей. Речь идет, в частности, о:
  • более гибких условиях работы,
  • возможности приходить в офис с детьми,
  • обеспечении дополнительными источниками электроэнергии.
Он подчеркнул, что именно люди — главная ценность для бизнеса, особенно в кризисные периоды.
«В эти непростые времена главный совет — заботиться о работниках. Потому что это — главный капитал. И мы поняли, что может не быть электроэнергии, может быть не тепла. Но если не будет человека, не будет работника — ничего не будет», — подчеркнул Мирошниченко.

Другие вызовы для бизнеса

Среди других серьезных вызовов для бизнеса он назвал высокую стоимость электроэнергии собственной генерации, проблемы с коммуникациями и ограниченные возможности страхования ущерба от российской агрессии.
По его словам, средневзвешенная цена электроэнергии для бизнеса составляет около 9,5 грн за киловатт.
«Если у вас дизель-генератор, то реальная цена электроэнергии составляет 18 грн за киловатт, а если бензиновый — то 25 грн/киловатт. Посмотрите, какая стоимость работы на генераторах и как это влияет на себестоимость продукции или услуг. Мы не учитываем, что нужно эти генераторы купить, обслуживать и заправлять», — подытожил Алексей Мирошниченко.
Ранее мы писали, что перебои с электроснабжением усложняют операционную деятельность для большинства компаний — 80%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems