Усталость работников стала главной проблемой экономики во время блэкаутов Сегодня 15:38

Истощенная работница на рабочем месте

Длительные отключения электроэнергии, тепла и воды бьют не только по производству, но и людям. Усталость работников становится одной из ключевых проблем для экономики, а главным советом для бизнеса остается простая истина — заботиться о команде.

Об этом рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире « Украинского радио ».

Почему усталость работников — ключевой риск для экономики

По словам Мирошниченко, именно истощение людей сегодня является одной из самых серьезных проблем для бизнеса. Речь идет о жизни в условиях отсутствия света, тепла, связи и постоянного стресса.

«Пожалуй, одна из главных проблем — усталость работников. Многие не высыпаются, живут в холоде, без воды и связи. Бизнес понимает эту ситуацию. Предприниматели живут в таких же условиях. У них тоже отсутствует свет, не работает лифт, нет тепла, воды. Мы видим взаимоподдержку», — отметил он.

В этих условиях украинский бизнес стал более человекоцентричным и стал по-другому относиться к профессиям, которые раньше часто недооценивались.

«Мы стали с большим уважением относиться к тем профессиям, которые раньше недооценивали — сантехники, электрики. В наши дни — это героические люди, их нужно максимально поддерживать», — добавил Мирошниченко.

Как работодатели поддерживают работников

Президент Конфедерации работодателей Украины рассказал, что компании пытаются помогать работникам в пределах своих возможностей. Речь идет, в частности, о:

более гибких условиях работы,

возможности приходить в офис с детьми,

обеспечении дополнительными источниками электроэнергии.

Он подчеркнул, что именно люди — главная ценность для бизнеса, особенно в кризисные периоды.

«В эти непростые времена главный совет — заботиться о работниках. Потому что это — главный капитал. И мы поняли, что может не быть электроэнергии, может быть не тепла. Но если не будет человека, не будет работника — ничего не будет», — подчеркнул Мирошниченко.

Другие вызовы для бизнеса

Среди других серьезных вызовов для бизнеса он назвал высокую стоимость электроэнергии собственной генерации, проблемы с коммуникациями и ограниченные возможности страхования ущерба от российской агрессии.

По его словам, средневзвешенная цена электроэнергии для бизнеса составляет около 9,5 грн за киловатт.

«Если у вас дизель-генератор, то реальная цена электроэнергии составляет 18 грн за киловатт, а если бензиновый — то 25 грн/киловатт. Посмотрите, какая стоимость работы на генераторах и как это влияет на себестоимость продукции или услуг. Мы не учитываем, что нужно эти генераторы купить, обслуживать и заправлять», — подытожил Алексей Мирошниченко.

Ранее мы писали , что перебои с электроснабжением усложняют операционную деятельность для большинства компаний — 80%.

