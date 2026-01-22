0 800 307 555
Скільки компаній відчувають вплив відключень електроенергії: як працюють — опитування

Енергетика
201
За результатами спеціального опитування Європейської Бізнес Асоціації, перебої з електропостачанням ускладнюють операційну діяльність для більшості компаній - 80%.
Про це пише ЄБА у звіті, наданому finance.ua.
Лише п’ята частина — 20% — зазначила, що відключення не позначилися на їхній роботі.

Основні наслідки відключень

  • зростання собівартості продукції (61%),
  • зміну графіків роботи (58%),
  • що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%),
  • і простоями (48%).

Фінансовий вплив

Оцінюється у здорожчанні продукції на 10−30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2−5%.
Більшості компаній усе ж вдається виконувати свої зобовʼязання, адже лише 9% опитаних бізнесів повідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.

Автономність та альтернативні джерела

Бізнес активно інвестує в енергонезалежність.
  • 90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію.
  • Оцінюючи ефективність автономних систем, варто зазначити, що майже чверть компаній (23%) змогли досягти повної енергонезалежності.
Решта респондентів розділилася порівну:
  • 38% вдається компенсувати дефіцит здебільшого,
  • а ще 38% - лише частково.

Що впроваджують

Серед інструментів енергозабезпечення, які бізнес вже впроваджує або планує, першість утримують системи зберігання енергії (сховища енергії) та сонячна генерація — їх обрали 35% та 26% респондентів відповідно.
Також компанії інвестують у нові мережі та інфраструктуру (21%), а менша частка розглядає газову (5%), біогазову (3%) або вітрову генерацію (1%).

Очікування від держави

Щодо необхідної підтримки, бізнес найчастіше наголошує на потребі у фінансових стимулах та прогнозованості. Основні запити включають:
  • Запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5−7-9%).
  • Бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів.
  • Спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.
Водночас значна частина респондентів не розраховує на державну допомогу.
Нагадаємо, що Україна отримає додаткову енергетичну допомогу — конкретне обладнання та внески — ще від низки країн для України. Це допоможе посилити стійкість на тлі постійних російських обстрілів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Водночас Кабінет Міністрів посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством під час блекаутів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо роботи бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про спрямування 2,56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва теплової та електричної енергії в регіонах, де потреба є найбільшою.
  • Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, йдеться у повідомленні МАГАТЕ, в якому жодним словом не згадується рф.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
