Скільки компаній відчувають вплив відключень електроенергії: як працюють — опитування

Скільки компаній відчувають вплив відключень електроенергії

За результатами спеціального опитування Європейської Бізнес Асоціації, перебої з електропостачанням ускладнюють операційну діяльність для більшості компаній - 80%.

Про це пише ЄБА у звіті, наданому finance.ua.

Лише п’ята частина — 20% — зазначила, що відключення не позначилися на їхній роботі.

Основні наслідки відключень

зростання собівартості продукції (61%),

зміну графіків роботи (58%),

що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%),

і простоями (48%).

Фінансовий вплив

Оцінюється у здорожчанні продукції на 10−30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2−5%.

Більшості компаній усе ж вдається виконувати свої зобовʼязання, адже лише 9% опитаних бізнесів повідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.

Автономність та альтернативні джерела

Бізнес активно інвестує в енергонезалежність.

90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію.

Оцінюючи ефективність автономних систем, варто зазначити, що майже чверть компаній (23%) змогли досягти повної енергонезалежності.

Решта респондентів розділилася порівну:

38% вдається компенсувати дефіцит здебільшого,

а ще 38% - лише частково.

Що впроваджують

Серед інструментів енергозабезпечення, які бізнес вже впроваджує або планує, першість утримують системи зберігання енергії (сховища енергії) та сонячна генерація — їх обрали 35% та 26% респондентів відповідно.

Також компанії інвестують у нові мережі та інфраструктуру (21%), а менша частка розглядає газову (5%), біогазову (3%) або вітрову генерацію (1%).

Очікування від держави

Щодо необхідної підтримки, бізнес найчастіше наголошує на потребі у фінансових стимулах та прогнозованості. Основні запити включають:

Запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5−7-9%).

Бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів.

Спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.

Водночас значна частина респондентів не розраховує на державну допомогу.

Нагадаємо, що Україна отримає додаткову енергетичну допомогу — конкретне обладнання та внески — ще від низки країн для України. Це допоможе посилити стійкість на тлі постійних російських обстрілів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо роботи бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення. Водночас Кабінет Міністрів посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством під час блекаутів.

Довідка Finance.ua:

російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції.

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про спрямування 2,56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва теплової та електричної енергії в регіонах, де потреба є найбільшою.

Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, йдеться у повідомленні МАГАТЕ, в якому жодним словом не згадується рф.

У Києві перебої з електрикою, тисячі багатоповерхівок залишились без тепла.

