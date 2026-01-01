У 2026 році Податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок бізнесу
У 2026 році Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік. Переважно, під увагу податківців потрапили компанії — 78%.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Аналітики зазначають, пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.
Кому варто чекати на перевірки Податкової
Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям — на них припадає 78% або 3 542 заплановані перевірки.
У кожному п’ятому випадку гостей з Податкової варто чекати ФОПам — 1016 перевірок. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок.
«Проблемних» компаній у переліку не так вже й багато:
- у 5 бізнесів порушено справу про банкрутство,
- 3 компанії в стані припинення,
- 1 компанія намагається поновити платоспроможність за допомогою санації.
Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — по 21%.
З великим відривом на третьому місці по запитаності в податківців опинились бізнеси, які займаються виробництвом харчових продуктів: 5% перевірок.
Найбільш активними будуть податківці столиці та області — 1067 перевірок, Дніпропетровщини — 372 та Львівщини — 264 перевірки.
Традиційно, ДПС завітає й до найбільшого бізнесу країни, Так, у переліку наявні й компанії, які потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025. Йдеться про Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Розетка та NOVUS.
Поділитися новиною
Також за темою
У 2026 році Податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок бізнесу
ТОП-10 професій для новачків у 2026 році
Експорт IT-послуг зріс на $141 млн у річному вимірі
Чашка еспресо подорожчала до 41 грн: де найвищі ціни
Прогноз Financial Times на 2026 рік
У 2025 році більшість компаній підвищили зарплати працівникам