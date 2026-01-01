У 2026 році Податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок бізнесу Сьогодні 12:42

У 2026 році Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік. Переважно, під увагу податківців потрапили компанії — 78%.

Аналітики зазначають, пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.

Кому варто чекати на перевірки Податкової​

Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям — на них припадає 78% або 3 542 заплановані перевірки.

У кожному п’ятому випадку гостей з Податкової варто чекати ФОПам — 1016 перевірок. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок.

«Проблемних» компаній у переліку не так вже й багато:

у 5 бізнесів порушено справу про банкрутство,

3 компанії в стані припинення,

1 компанія намагається поновити платоспроможність за допомогою санації.

Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — по 21%.

З великим відривом на третьому місці по запитаності в податківців опинились бізнеси, які займаються виробництвом харчових продуктів: 5% перевірок.

Найбільш активними будуть податківці столиці та області — 1067 перевірок, Дніпропетровщини — 372 та Львівщини — 264 перевірки.

Традиційно, ДПС завітає й до найбільшого бізнесу країни, Так, у переліку наявні й компанії, які потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025. Йдеться про Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Розетка та NOVUS.

