Податки залишаються головним бар’єром для бізнесу в Україні — дослідження
Податкові перевірки залишаються ключовою проблемою для бізнесу в Україні.
Про це свідчать результати нової хвилі дослідження «Податковий індекс» за 2025 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією спільно з Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед та EY в Україні.
Загальна оцінка податкового клімату
Інтегральний показник Податкового індексу у 2025 році зріс до 2,94 бала з 5 можливих, порівняно з 2,64 бала у попередній хвилі.
Попри позитивну динаміку, індекс залишається у негативній площині.
- 64% податкових експертів оцінили чинний податковий режим як задовільний.
- Водночас 27% респондентів вважають, що він стримує розвиток бізнесу.
- Лише 9% зазначили, що податкова система сприяє розвитку компаній.
Як оцінюють
Податковий індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів:
- якість податкового законодавства;
- обтяжливість/легкість адміністрування податків;
- фіскальний тиск;
- якість податкового обслуговування.
У цій хвилі опитування взяли участь 70 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній Асоціації.
Якість податкового законодавства
Найнижчу оцінку серед складових індексу знову отримала якість податкового законодавства — 2,86 бала. Це краще, ніж торік (2,46 бала), однак проблеми залишаються системними.
63% опитаних назвали законодавство задовільним, 23% — незадовільним, і лише 14% вважають його якісним. Основні причини негативних оцінок — суперечливі та неоднозначні норми, постійні зміни правил і складність їх застосування.
Адміністрування податків і звітність
Оцінка процедур адміністрування податків та підготовки звітності зросла до 2,89 бала проти 2,62 у 2024 році. Частка бізнесу, який вважає ці процедури обтяжливими, зменшилась до 30%.
43% респондентів оцінили адміністрування як задовільне, а 27% — як відносно легке. Найчастіші скарги стосуються значних витрат часу на звітність, незрозумілих правил та надто швидких змін законодавства без перехідного періоду.
Податкове обслуговування
Найвищий показник у 2025 році отримала якість податкового обслуговування — 3,1 бала (2,79 у 2024 році). 30% компаній задоволені роботою податкових органів, ще 50% оцінюють її як задовільну.
Половині респондентів було легко налагодити контакт із податковою службою. Водночас лише у 23% випадків питання були вирішені повністю, тоді як у 66% — лише частково.
Фіскальний тиск
Оцінка фіскального тиску зросла до 2,89 бала проти 2,7 бала торік. 30% компаній не відчули тиску або зазначили, що він був мінімальним. Водночас 34% бізнесів і далі повідомляють про відчутний фіскальний тиск.
Найпоширеніші прояви тиску:
- необґрунтоване трактування податкового законодавства — 69%;
- надмірні інформаційні запити — 54%;
- блокування податкових накладних — 29%;
- затягування перевірок щодо відшкодування ПДВ — 15%.
Головні виклики для бізнесу у 2025 році
- Ключовою проблемою для компаній залишаються податкові перевірки — на них скаржаться 56% респондентів.
- Також бізнес турбують блокування ПДВ-накладних (27%) і порушення строків валютного контролю у ЗЕД (14%).
- Про складнощі з відшкодуванням ПДВ повідомили 10% опитаних.
«Клуб білого бізнесу»: досвід і мотивація
39% компаній-учасників опитування повідомили, що входять до Переліку платників податків з високим рівнем довіри. Більшість із них оцінюють цей досвід нейтрально (63%) або позитивно (20%).
Водночас думки щодо бажання долучитися до «клубу білого бізнесу» розділилися: 47% не зацікавлені у вступі, тоді як 53% прагнуть приєднатися. Серед охочих 28% мають зауваження до критеріїв відбору, а 25% не бачать проблем.
Раніше ми повідомляли, що у 2026 році Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік. Переважно, під увагу податківців потрапили компанії — 78%.
