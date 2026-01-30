0 800 307 555
Податки залишаються головним бар’єром для бізнесу в Україні — дослідження

11
Українські підприємці стверджують, що фіскальний тиск зростає
Податкові перевірки залишаються ключовою проблемою для бізнесу в Україні.
Про це свідчать результати нової хвилі дослідження «Податковий індекс» за 2025 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією спільно з Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед та EY в Україні.

Загальна оцінка податкового клімату

Інтегральний показник Податкового індексу у 2025 році зріс до 2,94 бала з 5 можливих, порівняно з 2,64 бала у попередній хвилі.
Попри позитивну динаміку, індекс залишається у негативній площині.
  • 64% податкових експертів оцінили чинний податковий режим як задовільний.
  • Водночас 27% респондентів вважають, що він стримує розвиток бізнесу.
  • Лише 9% зазначили, що податкова система сприяє розвитку компаній.
Як оцінюють

Податковий індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів:
  • якість податкового законодавства;
  • обтяжливість/легкість адміністрування податків;
  • фіскальний тиск;
  • якість податкового обслуговування.
У цій хвилі опитування взяли участь 70 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній Асоціації.

Якість податкового законодавства

Найнижчу оцінку серед складових індексу знову отримала якість податкового законодавства — 2,86 бала. Це краще, ніж торік (2,46 бала), однак проблеми залишаються системними.
63% опитаних назвали законодавство задовільним, 23% — незадовільним, і лише 14% вважають його якісним. Основні причини негативних оцінок — суперечливі та неоднозначні норми, постійні зміни правил і складність їх застосування.

Адміністрування податків і звітність

Оцінка процедур адміністрування податків та підготовки звітності зросла до 2,89 бала проти 2,62 у 2024 році. Частка бізнесу, який вважає ці процедури обтяжливими, зменшилась до 30%.
43% респондентів оцінили адміністрування як задовільне, а 27% — як відносно легке. Найчастіші скарги стосуються значних витрат часу на звітність, незрозумілих правил та надто швидких змін законодавства без перехідного періоду.

Податкове обслуговування

Найвищий показник у 2025 році отримала якість податкового обслуговування — 3,1 бала (2,79 у 2024 році). 30% компаній задоволені роботою податкових органів, ще 50% оцінюють її як задовільну.
Половині респондентів було легко налагодити контакт із податковою службою. Водночас лише у 23% випадків питання були вирішені повністю, тоді як у 66% — лише частково.

Фіскальний тиск

Оцінка фіскального тиску зросла до 2,89 бала проти 2,7 бала торік. 30% компаній не відчули тиску або зазначили, що він був мінімальним. Водночас 34% бізнесів і далі повідомляють про відчутний фіскальний тиск.
Найпоширеніші прояви тиску:
  • необґрунтоване трактування податкового законодавства — 69%;
  • надмірні інформаційні запити — 54%;
  • блокування податкових накладних — 29%;
  • затягування перевірок щодо відшкодування ПДВ — 15%.

Головні виклики для бізнесу у 2025 році

  • Ключовою проблемою для компаній залишаються податкові перевірки — на них скаржаться 56% респондентів.
  • Також бізнес турбують блокування ПДВ-накладних (27%) і порушення строків валютного контролю у ЗЕД (14%).
  • Про складнощі з відшкодуванням ПДВ повідомили 10% опитаних.

«Клуб білого бізнесу»: досвід і мотивація

39% компаній-учасників опитування повідомили, що входять до Переліку платників податків з високим рівнем довіри. Більшість із них оцінюють цей досвід нейтрально (63%) або позитивно (20%).
Водночас думки щодо бажання долучитися до «клубу білого бізнесу» розділилися: 47% не зацікавлені у вступі, тоді як 53% прагнуть приєднатися. Серед охочих 28% мають зауваження до критеріїв відбору, а 25% не бачать проблем.
Раніше ми повідомляли, що у 2026 році Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік. Переважно, під увагу податківців потрапили компанії — 78%.
Світлана Вишковська
Редактор
Finance.ua
Finance.ua


