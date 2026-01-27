Втома працівників стала головною проблемою економіки під час блекаутів Сьогодні 15:38

Виснажена працівниця на робочому місці

Тривалі відключення електроенергії, тепла й води б’ють не лише по виробництву, а й по людях. Втома працівників стає однією з ключових проблем для економіки, а головною порадою для бізнесу залишається проста істина — дбати про команду.

Про це розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі « Українського радіо ».

Чому втома працівників — ключовий ризик для економіки

За словами Мірошниченка, саме виснаження людей сьогодні є однією з найсерйозніших проблем для бізнесу. Йдеться про життя в умовах відсутності світла, тепла, зв’язку та постійного стресу.

«Мабуть, одна з найголовніших проблем — це втома працівників. Багато людей не висипаються, живуть в холоді, без води і зв’язку. Бізнес розуміє цю ситуацію. Підприємці живуть в таких самих умовах. У них теж відсутнє світло, не працює ліфт, немає тепла, води. Ми бачимо взаємопідтримку», — зазначив він.

За цих умов український бізнес став більш людиноцентричним і почав по-іншому ставитися до професій, які раніше часто недооцінювали.

«Ми почали з великою повагою ставитися до тих професій, які раніше недооцінювали — сантехніки, електрики. В наші дні — це героїчні люди, їх потрібно максимально підтримувати», — додав Мірошниченко.

Як роботодавці підтримують працівників

Президент Конфедерації роботодавців України розповів, що компанії намагаються допомагати працівникам у межах своїх можливостей. Йдеться, зокрема, про:

більш гнучкі умови роботи,

можливість приходити в офіс із дітьми,

забезпечення додатковими джерелами електроенергії.

Він підкреслив, що саме люди є головною цінністю для бізнесу, особливо в кризові періоди.

«У ці непрості часи головна порада — дбати про працівників. Тому що це — головний капітал. І ми зрозуміли, що може не бути електроенергії, може не бути тепла. Але якщо не буде людини, не буде працівника — нічого не буде», — наголосив Мірошниченко.

Інші виклики для бізнесу

Серед інших серйозних викликів для бізнесу він назвав високу вартість електроенергії власної генерації, проблеми з комунікаціями та обмежені можливості страхування збитків від російської агресії.

За його словами, середньозважена ціна електроенергії для бізнесу наразі становить близько 9,5 грн за кіловат.

«Якщо у вас дизель-генератор, то реальна ціна електроенергії становить 18 грн за кіловат, а якщо бензиновий — то 25 грн/кіловат. Подивіться, яка вартість роботи на генераторах, і як це впливає на собівартість продукції чи послуг. Ми не враховуємо, що потрібно ці генератори купити, обслуговувати і заправляти», — підсумував Олексій Мірошниченко.

Раніше ми писали , що перебої з електропостачанням ускладнюють операційну діяльність для більшості компаній — 80%.

