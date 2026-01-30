0 800 307 555
Mercedes-Benz готує розкішні роботаксі на базі S-Class

Технології&Авто
3
Mercedes-Benz запускає повноцінну екосистему роботаксі
Mercedes-Benz запускає повноцінну екосистему роботаксі
Mercedes-Benz виходить на новий рівень автономного транспорту, розвиваючи повноцінну екосистему роботаксі.
В її основі — флагманський S-Class, власна операційна система MB. OS та партнерства з ключовими гравцями ринку автономного водіння.

S-Class як база для роботаксі

Новий Mercedes-Benz S-Class спочатку проєктувався з урахуванням безпілотного майбутнього. Авто має дубльовані системи керування, гальмування, живлення та обчислень, що дозволяє працювати на рівні автономності SAE Level 4 і безпечно завершувати рух навіть у разі збоїв.
Mercedes-Benz готує розкішні роботаксі на базі S-Class

Технології та партнери

Ключовим технологічним партнером стала NVIDIA — її платформа DRIVE Hyperion і софт DRIVE AV забезпечують автономне керування рівня L4. Окремо Mercedes-Benz співпрацює з Momenta: у цьому проєкті оператором сервісу виступає Lumo, яка планує запустити перші безпілотні S-Class в Абу-Дабі вже цього року.

Фокус на преміум-сегмент

Компанія робить ставку не на «утилітарні» роботаксі, а на люксовий формат перевезень. Ідеться про комфорт заднього ряду, тишу, плавність ходу та цифрові сервіси. До екосистеми можуть долучитися й глобальні платформи на кшталт Uber у форматі «бізнес-клас без водія».
Потенційний вплив на ринок

Вихід Mercedes-Benz у сегмент роботаксі на базі серійного S-Class може змінити уявлення про автономний транспорт. Компанія протиставляє експериментальним рішенням стартапів акцент на безпеку, надійність і преміальну якість. Перші запуски мають показати, наскільки швидко модель можна масштабувати на інші регіони.
