Автомобілем 2026 року в Європі стала модель від Mercedes-Benz

Німецький седан Mercedes-Benz CLA став переможцем престижної премії «Автомобіль року 2026» на урочистій церемонії в Брюсселі.

Авто отримало 320 балів у фінальному голосуванні та забрало титул у минулорічного переможця Renault 5 E-Tech.

Як пише Car of the Year, премія, що святкує своє 63-є видання, повернула звання найкращого автомобіля Європи до преміум-сегмента.

Хто став конкурентами у фінальному голосуванні

У фінальній боротьбі за титул брали участь сім моделей:

Mercedes-Benz CLA,

Citroën C5 Aircross,

Dacia Bigster,

Fiat Grande Panda,

Kia EV4,

Renault 4,

Škoda Elroq.

Журі, що складається з 59 членів із 23 європейських країн, провело голосування за стилем Євробачення на автосалоні в Брюсселі. Найвищий бал отримав німецький седан Mercedes-Benz CLA.

Це перша перемога Mercedes-Benz за 52 роки — останній раз бренд здобував нагороду у 1974 році з моделлю 450 SE/SEL.

Загалом результати голосування були такими:

1 місце — Mercedes-Benz CLA із 320 балами,

2 місце — Škoda Elroq з 220 балами,

3 місце — Kia EV4 з 208 балами,

4 місце — Citroën C5 Aircross з 207 балами,

5 місце - Fiat Grande Panda з 200 балами,

6 місце - Dacia Bigster зі 170 балами,

7 місце — Renault 4 зі 150 балами.

Mercedes-Benz CLA отримав найбільшу кількість перших місць від суддів — 22, тоді як Citroën C5 Aircross став фаворитом для 15 журналістів. Третім за популярністю виявився Fiat Grande Panda з 9 першими місцями, за ним Škoda Elroq з 8.

