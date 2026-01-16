0 800 307 555
Автомобілем 2026 року в Європі стала модель від Mercedes-Benz

Автомобілем 2026 року в Європі стала модель від Mercedes-Benz
Німецький седан Mercedes-Benz CLA став переможцем престижної премії «Автомобіль року 2026» на урочистій церемонії в Брюсселі.
Авто отримало 320 балів у фінальному голосуванні та забрало титул у минулорічного переможця Renault 5 E-Tech.
Як пише Car of the Year, премія, що святкує своє 63-є видання, повернула звання найкращого автомобіля Європи до преміум-сегмента.

Хто став конкурентами у фінальному голосуванні

У фінальній боротьбі за титул брали участь сім моделей:
  • Mercedes-Benz CLA,
  • Citroën C5 Aircross,
  • Dacia Bigster,
  • Fiat Grande Panda,
  • Kia EV4,
  • Renault 4,
  • Škoda Elroq.
Журі, що складається з 59 членів із 23 європейських країн, провело голосування за стилем Євробачення на автосалоні в Брюсселі. Найвищий бал отримав німецький седан Mercedes-Benz CLA.
Це перша перемога Mercedes-Benz за 52 роки — останній раз бренд здобував нагороду у 1974 році з моделлю 450 SE/SEL.
Загалом результати голосування були такими:
  • 1 місце — Mercedes-Benz CLA із 320 балами,
  • 2 місце — Škoda Elroq з 220 балами,
  • 3 місце — Kia EV4 з 208 балами,
  • 4 місце — Citroën C5 Aircross з 207 балами,
  • 5 місце - Fiat Grande Panda з 200 балами,
  • 6 місце - Dacia Bigster зі 170 балами,
  • 7 місце — Renault 4 зі 150 балами.
Mercedes-Benz CLA отримав найбільшу кількість перших місць від суддів — 22, тоді як Citroën C5 Aircross став фаворитом для 15 журналістів. Третім за популярністю виявився Fiat Grande Panda з 9 першими місцями, за ним Škoda Elroq з 8.
Раніше ми повідомляли, що Mercedes-Benz оголосила про запуск нової системи допомоги водієві, яка дозволить автомобілям автономно пересуватися вулицями міст.
За матеріалами:
Ampercar
