Автомобілем 2026 року в Європі стала модель від Mercedes-Benz
Німецький седан Mercedes-Benz CLA став переможцем престижної премії «Автомобіль року 2026» на урочистій церемонії в Брюсселі.
Авто отримало 320 балів у фінальному голосуванні та забрало титул у минулорічного переможця Renault 5 E-Tech.
Як пише Car of the Year, премія, що святкує своє 63-є видання, повернула звання найкращого автомобіля Європи до преміум-сегмента.
Хто став конкурентами у фінальному голосуванні
У фінальній боротьбі за титул брали участь сім моделей:
- Mercedes-Benz CLA,
- Citroën C5 Aircross,
- Dacia Bigster,
- Fiat Grande Panda,
- Kia EV4,
- Renault 4,
- Škoda Elroq.
Журі, що складається з 59 членів із 23 європейських країн, провело голосування за стилем Євробачення на автосалоні в Брюсселі. Найвищий бал отримав німецький седан Mercedes-Benz CLA.
Це перша перемога Mercedes-Benz за 52 роки — останній раз бренд здобував нагороду у 1974 році з моделлю 450 SE/SEL.
Загалом результати голосування були такими:
- 1 місце — Mercedes-Benz CLA із 320 балами,
- 2 місце — Škoda Elroq з 220 балами,
- 3 місце — Kia EV4 з 208 балами,
- 4 місце — Citroën C5 Aircross з 207 балами,
- 5 місце - Fiat Grande Panda з 200 балами,
- 6 місце - Dacia Bigster зі 170 балами,
- 7 місце — Renault 4 зі 150 балами.
Mercedes-Benz CLA отримав найбільшу кількість перших місць від суддів — 22, тоді як Citroën C5 Aircross став фаворитом для 15 журналістів. Третім за популярністю виявився Fiat Grande Panda з 9 першими місцями, за ним Škoda Elroq з 8.
Раніше ми повідомляли, що Mercedes-Benz оголосила про запуск нової системи допомоги водієві, яка дозволить автомобілям автономно пересуватися вулицями міст.
Поділитися новиною
Також за темою
Автомобілем 2026 року в Європі стала модель від Mercedes-Benz
Топ-5 сімейних седанів у 2026 році
Система допомоги водію Tesla FSD буде доступна лише за підпискою
Експерти назвали надійні авто, що служитимуть понад 30 років (різні сегменти)
США дозволили експорт ШІ-чипів NVIDIA та AMD до Китаю
Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії