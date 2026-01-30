Найкращі економіки єврозони в останньому кварталі 2025 року Сьогодні 21:00

Зростання економік в єврозоні

Іспанія та Португалія знову виділилися серед найкращих економік єврозони в останньому кварталі 2025 року.

Економіка Іберійських країн перевершує аналогічні країни, завдяки високим внутрішнім витратам та процвітаючій промисловості.

Згідно з попередніми оцінками Євростату , економіки обох іберійських країн зросли на 0,8% за останній квартал, що більш ніж удвічі перевищує середній темп зростання єврозони в 0,3% за той самий період.

Іспанія

Іспанія продемонструвала найсильніше економічне зростання за рік, а валовий внутрішній продукт зріс на 0,8% у четвертому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями.

Це покращення порівняно зі зростанням на 0,6%, зафіксованим у третьому кварталі, і перевищило очікувані 0,6%.

Читайте також Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі

Економіка Іспанії зросла на 2,8% у 2025 році, що різко контрастує із середнім показником по єврозоні в 1,5%.

Це також ставить країну значно попереду більших конкурентів, таких як Німеччина, яка зросла лише на 0,4%, та Франція, яка зафіксувала річне зростання на 1,1%.

Причини

Внутрішній попит знову став головним двигуном зростання Мадрида.

Споживання домогосподарств зросло на 1,0% протягом кварталу, зробивши значний внесок у загальне зростання.

Інвестиції також зросли на 1,7%, тоді як державні витрати залишилися загалом стабільними, збільшившись лише на 0,1%.

Туризм продовжує відігравати ключову роль у підтримці активності в сфері послуг Іспанії, яка зросла на 0,8% у кварталі.

Будівництво також зробило помітний внесок, обсяг виробництва зріс на 2,1%.

Читайте також В Іспанії з січня 2026 року нове міграційне законодавство: що міняється для українців

Нижчі ціни на енергоносії та зменшення інфляції допомогли підтримувати довіру споживачів та стимулювали витрати.

Португалія

Португалія також зросла на 0,8% в останньому кварталі, що відповідає показникам попередніх трьох місяців і перевищує ринковий прогноз у 0,5%.

Читайте також Португалія змінить міграційні правила: як це вплине на українців

У 2025 році економіка Португалії зросла на 1,9% щорічно. Хоча це трохи нижче, ніж 2,1%, зафіксовані у 2024 році, це залишається значно вищим за середній показник по єврозоні.

Однак структура зростання відрізнялася від структури зростання його іберійського сусіда.

Причини

Економіка Португалії була піднята головним чином завдяки покращенню торговельного балансу. Різке падіння імпорту, особливо нафтопродуктів, допомогло компенсувати слабкий внутрішній попит і надало загальному виробництву позитивний поштовх.

Зростання в ЄС залишається нерівномірним

Хоча Іспанія та Португалія показали кращі результати, загальна картина в єврозоні залишається неоднозначною.

Валютний блок зафіксував квартальне зростання на 0,3% в останньому кварталі, що відповідає результату попереднього кварталу та трохи перевищує очікування на рівні 0,2%.

Серед держав-членів ЄС, для яких доступні дані, Литва зафіксувала найсильніше квартальне зростання, зростання — на 1,7%, за нею йдуть Іспанія та Португалія.

Ірландія була єдиною країною, яка скоротила ВВП на 0,6% за квартал.

У річному обчисленні економіка єврозони зросла на 1,5%, порівняно з 0,9% у 2024 році, але, згідно з прогнозами Європейської комісії, очікується, що темпи зростання зменшаться до 1,2% у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.