Критичні підприємства зможуть формувати власні групи ППО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке відкриває для підприємств можливість долучатися до формування груп протиповітряної оборони у взаємодії зі Збройними Силами України. Рішення впроваджується без додаткового фінансування з державного бюджету.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Документ є частиною плану комплексного посилення системи протиповітряного захисту України — механізму, що ущільнює повітряний щит країни та зміцнює безпеку стратегічних об’єктів.
«Держава вперше відкриває можливість підприємствам брати участь у захисті критичної інфраструктури та підтримує їхні зусилля», — наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

Основні нововведення

  • Єдине управління. Групи ППО працюватимуть за командами військового командування в межах об’єднаної системи управління Повітряних Сил.
  • Координація. Керівники груп діятимуть у цифровій системі управління ППО, що забезпечить оперативну взаємодію та спільне розуміння повітряної обстановки.
  • Доступ до засобів. Підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або за погодженими процедурами Міноборони.
  • Безпека. До складу груп увійдуть працівники підприємств, які пройшли медичні огляди, не мають судимостей і отримали допуск від Служби безпеки України.

Навіщо це потрібно

Підприємства отримують керований механізм посилення захисту своїх об’єктів. Розміщення додаткових сенсорів, систем і фахівців у критичних точках дозволяє швидше виявляти та уражати цілі. Реакція на загрози стає оперативнішою, оскільки групи працюють ближче до місць можливих атак.

Хто може долучитися

До участі можуть приєднатися оператори критичної інфраструктури, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту та водопостачання. Також долучитися можуть підприємства, які мають відповідні ресурси, досвід або виконують одну з вимог:
  • здійснюють охоронну діяльність;
  • мають дозвіл на роботу з вибуховими матеріалами;
  • отримали право на виробництво боєприпасів чи вибухових речовин.
Усі учасники проходять навчання за програмами Повітряних Сил і діють під управлінням військового командування.

Як це працює

  1. Підприємство подає звернення з інформацією про себе, ресурси та склад майбутньої групи.
  2. Міноборони перевіряє відповідність вимогам безпеки й видає дозвіл на створення групи.
  3. Після погодження підприємство діє в системі управління Повітряних Сил — отримує завдання, координується та звітує за результатами.
