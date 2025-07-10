Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги — Finance.ua
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Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги

Казна та Політика
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Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги
Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги
Велика Британія та Україна укладуть історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО від компанії Thales.
Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє «Європейська правда».
Зазначається, що угода буде підписана на цьогорічній Конференції з питань відновлення України, яка проходить в італійському Римі. Це дозволить поставити Україні понад 5000 ракет протиповітряної оборони.
«Угода сприятиме зростанню британської економіки та створенню нових робочих місць, а також дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії», — сказано в заяві.
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Окрім постачання ракет, Велика Британія підтвердила надання до 283 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги Україні протягом наступного року.
Велика Британія виділить:
  • до 10,5 млн фунтів стерлінгів на Програму реформи державного управління;
  • до 1 млн фунтів стерлінгів на підтримку Офісу зеленого переходу України у фінансовому році 2025−2026.
«Ця заява підкреслює нашу незмінну підтримку України — посилення її протиповітряної оборони проти руйнівних атак безпілотників і ракет, а також підтримку важливої роботи з відновлення країни та надання народу надії, якої він так потребує», — прокоментувала британська віцепрем’єрка Анджела Рейнер.
За матеріалами:
Європейська правда
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