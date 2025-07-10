Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги — Finance.ua

Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Україна отримає від Британії понад 5 тис. ракет для ППО та 283 млн фунтів допомоги

Велика Британія та Україна укладуть історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО від компанії Thales.

Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що угода буде підписана на цьогорічній Конференції з питань відновлення України, яка проходить в італійському Римі. Це дозволить поставити Україні понад 5000 ракет протиповітряної оборони.

«Угода сприятиме зростанню британської економіки та створенню нових робочих місць, а також дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії», — сказано в заяві.

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Окрім постачання ракет, Велика Британія підтвердила надання до 283 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги Україні протягом наступного року.

Велика Британія виділить:

до 10,5 млн фунтів стерлінгів на Програму реформи державного управління;

до 1 млн фунтів стерлінгів на підтримку Офісу зеленого переходу України у фінансовому році 2025−2026.

«Ця заява підкреслює нашу незмінну підтримку України — посилення її протиповітряної оборони проти руйнівних атак безпілотників і ракет, а також підтримку важливої роботи з відновлення країни та надання народу надії, якої він так потребує», — прокоментувала британська віцепрем’єрка Анджела Рейнер.

Європейська правда За матеріалами:

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