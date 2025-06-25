Велика Британія надасть Україні 350 ракет, куплених за прибуток від заморожених росактивів — Finance.ua
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Велика Британія надасть Україні 350 ракет, куплених за прибуток від заморожених росактивів

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Велика Британія надасть Україні 350 ракет, куплених за прибуток від заморожених росактивів
Велика Британія надасть Україні 350 ракет, куплених за прибуток від заморожених росактивів, Фото: Getty Images
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який вперше буде оплачений з прибутків, отриманих від заморожених російських активів.
Про це пише The Guardian.
Йдеться про 350 сучасних ракет протиповітряної оборони, створених британськими інженерами та адаптованих для запуску з наземних установок. На це витратили 70 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 92 млн доларів. — Ред.) — гроші взяли з відсотків, які нараховуються на заморожені активи росії.
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Зазначається, що ракети ASRAAM запускатимуться з британських систем Raven. П’ять таких установок уже прямують до України. Усього їх буде 13. Спершу ці ракети призначалися для запуску з літаків, але за три місяці їх переобладнали для використання з землі.
Це перший випадок, коли Британія направляє зброю Україні за рахунок прибутку, пов’язаного з російськими активами. На саміті НАТО в Гаазі прем’єр Стармер наголосив:
«Саме росія, а не Україна, повинна платити за війну путіна. Ми правильно робимо, що спрямовуємо ці кошти на посилення української ППО. Безпека України — це і наша безпека».
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Міністр оборони Джон Гілі додав, що ракети рятуватимуть життя і є прикладом того, як британська оборонна промисловість вміє швидко реагувати на нові виклики. Він також звинуватив росію в масованих обстрілах, наголосивши, що «путін не зацікавлений у мирі».
Новий пакет є частиною найбільшого щорічного пакета підтримки України від Британії — на 4,5 мільярда фунтів. Він доповнює ранішу угоду на 1,6 мільярда на понад 5000 ракет і ще одну — на 350 мільйонів фунтів для розширення виробництва дронів.
За матеріалами:
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