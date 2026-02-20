На $210 млн більше: яким був експорт ІТ-послуг у 2025 році Сьогодні 13:00

Після двох років скорочення у 2025 ІТ-галузь продемонструвала зростання обсягів експорту. За підсумками минулого року експортна виручка комп’ютерних послуг збільшилася на 3,3% і становила $6,66 мільярдів.

Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року. Такі дані наводить НБУ.

Грудневий рекорд

У грудні 2025 року обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 26,2% та склав $685 мільйонів. Це принесло українській економіці на $142 мільйони більше порівняно з листопадом. Крім цього, показники торішнього грудня більші на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом в 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $69 мільйонів.

Загалом грудень 2025 року показав найвищий результат як серед усіх місяців минулого року, так і 2023. Крім цього, він увійшов до трійки найуспішніших груднів останніх 5 років та поступився лише грудню 2021 року ($792 млн) та 2022 року ($751 млн).

Попри виклики війни, ІТ-сектор продовжує залишатися найбільшим експортером послуг в Україні. Комп’ютерні послуги складають 41,6% від загального обсягу послуг, що експортуються, утримуючи перше місце серед усіх категорій. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 37,4%. Таким чином, ІТ-сфера й надалі залишається ключовою галуззю, що забезпечує валютні надходження в українську економіку.

Місце у загальній структурі

Водночас у загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце.

У 2025 році частка комп’ютерних послуг серед усього експорту товарів та послуг склала 12,3%. Лідером залишаються продовольчі товари та агропродукція із часткою 41,5%. Водночас порівняно з результатами 2024 року позиції агросектору дещо ослабли: тоді на нього припадало 44% експорту. Третьою за обсягом експортною галуззю є металургія — торік її частка зросла до 8,7% на противагу показнику 7,9% у 2024.

Динаміка експорту ІТ-послуг у 2025 році

Попри позитивну динаміку та перевершення результатів 2024 року, торішні показники сукупної експортної виручки комп’ютерних послуг все ще залишаються нижчими на 1,1% в порівнянні з даними 2023.

Найгіршим у 2025 році став перший квартал

Він приніс українській економіці $1,57 мільярда. Це на 1,3% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті становить $20 мільйонів. Крім цього, січень минулого року показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення: експорт ІТ-послуг склав $489 мільйонів, в той час як у 2024 та 2023 роках він становив становив $508 та $528 мільйонів відповідно.

Найкращим торік став останній квартал

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у період з жовтня по грудень склала $1,79 мільярда. Це на $142 мільйони або 8,6% більше, ніж у третьому кварталі. А ще цей показник більший на $126 мільйонів або 7,6% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, який тоді також був найуспішнішим.

У грудні було зафіксовано найвищий місячний показник ІТ-експорту за результатами 2025 року — $685 мільйонів, в той час як жовтень замкнув трійку лідерів із показником $566 мільйонів.

Раніше Finance.ua писав , що у 2025 році кількість вакансій без вимог до досвіду зросла майже на 20% порівняно з 2024 роком. Попри збільшення кількості пропозицій для початківців, загальна кількість наймів не зросла пропорційно.

У 2025 році на Djinni найняли 920 кандидатів без досвіду або з досвідом до одного року. Це 11% від усіх наймів за рік. Ця частка не дуже міняється останні 5 років.

Водночас змінилося співвідношення між технічними та нетехнічними спеціалістами. Частка нетехнічних наймів серед новачків зросла з 11% до 27%, тоді як частка розробників знизилася з 46% до 37% (хоча у 2024 році вона становила 34%).

