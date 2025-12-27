0 800 307 555
Рейтинг ІТ-компаній, які цьогоріч найняли найбільше джуніорів

16
У 2025 році українські ІТ-компанії найняли 3470 спеціалістів з досвідом до року — на 500 більше, ніж у 2024 році. Цьогоріч помітно зросли найми джуніорів за кордоном — 442, що рівно вдвічі більше, ніж торік. Наприклад, у 2023 році було 86 наймів, а 2022-го — 185 (на 40 компаній).
Про це свідчить опитування DOU, у якому взяли участь 33 компанії.

Які компанії наймають найбільше джуніорів

Лідери за кількістю найнятих джуніорів — Genesis, EPAM, GlobalLogic Ukraine, SoftServe і FRACTAL (раніше — Netpeak).
Ця п’ятірка компаній найбільше наймала джунів на позиції .NET, Analyst та Administration

10 компаній-лідерів за наймом джунів:

  1. Genesis — 951 (за кордоном — 226). Компанія продовжує очолювати рейтинг, і щороку кількість нових джуніорів у ній зростає;
  2. EPAM — 616 (за кордоном — 0). Щороку кількість початківців у компанії зростає;
  3. GlobalLogic Ukraine — 359 (7). Цього року компанія випередила SoftServe і FRACTAL, які торік мали вищі позиції;
  4. SoftServe — 336 (0);
  5. FRACTAL — 321 (45);
  6. SKELAR — 174 (37);
  7. ZONE3000 — 170 (5);
  8. Boosta — 98 (19);
  9. BetterMe — 67 (18);
  10. appflame — 40 (3).

Найпопулярніші напрями за кількістю наймів

Якщо торік пріоритетним напрямом був Support, то цьогоріч на першому місці — джуніор-розробники.
Найми QA та QC майже не змінилися, а от у категорії Marketing джунів побільшало.
Також помітно, що вдвічі менше стали наймати в категорії Admin and Operations.
Трохи активніше у 2025 році наймали дизайнерів та аналітиків. У решті категорій динаміка практично не змінилася.
ТОП-5 напрямів:
  • Software Engineer (769, у 2024-му було 742),
  • Support (533, у 2024-му — 699),
  • Marketing (387, у 2024-му — 276),
  • QA & QC (382, у 2024-му — 384),
  • Designer (196, у 2024-му — 113).

Де працюють джуніори

Найбільше джуніорів наймали у Києві та Львові, також багато компаній вказали Харків, Одесу, Дніпро й Івано-Франківськ.
Жодна компанія не вказала Донеччину, Луганщину та Херсонщину.
Як компанії шукають новачків

Головними каналами рекрутингу у 2025 році стали LinkedIn та DOU. Соцмережі набирають популярності, тоді як класичні сайти з пошуку роботи використовують дедалі рідше.
Як і торік, третина компаній наймала людей через власні освітні проєкти.
Що буде з наймом початківців у 2026 році

Здебільшого компанії набиратимуть до 20 нових спеціалістів.
Найбільше новачків наступного року планує набрати EPAM — це понад 500 спеціалістів. Також масштабні найми джуніорів планують GlobalLogic Ukraine, FRACTAL, SoftServe і SKELAR.
Headway Inc прогнозує, що 25−30% позицій будуть спрямовані на пошук спеціалістів рівня джуніор.
Mono, наприклад, ще не мають планів щодо найму джунів.
ZONE3000 планує найняти 50−200 джуніорів, однак додають, що ставляться до таких планів із гнучкістю.
За матеріалами:
Dou
