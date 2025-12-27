Рейтинг ІТ-компаній, які цьогоріч найняли найбільше джуніорів Сьогодні 13:21

Рейтинг ІТ-компаній, які цьогоріч найняли найбільше джуніорів

У 2025 році українські ІТ-компанії найняли 3470 спеціалістів з досвідом до року — на 500 більше, ніж у 2024 році. Цьогоріч помітно зросли найми джуніорів за кордоном — 442, що рівно вдвічі більше, ніж торік. Наприклад, у 2023 році було 86 наймів, а 2022-го — 185 (на 40 компаній).

Про це свідчить опитування DOU, у якому взяли участь 33 компанії.

Які компанії наймають найбільше джуніорів

Лідери за кількістю найнятих джуніорів — Genesis, EPAM, GlobalLogic Ukraine, SoftServe і FRACTAL (раніше — Netpeak).

Читайте також Де хочуть працювати українські айтівці — рейтинг компаній

Ця п’ятірка компаній найбільше наймала джунів на позиції .NET, Analyst та Administration

10 компаній-лідерів за наймом джунів:

Genesis — 951 (за кордоном — 226). Компанія продовжує очолювати рейтинг, і щороку кількість нових джуніорів у ній зростає; EPAM — 616 (за кордоном — 0). Щороку кількість початківців у компанії зростає; GlobalLogic Ukraine — 359 (7). Цього року компанія випередила SoftServe і FRACTAL, які торік мали вищі позиції; SoftServe — 336 (0); FRACTAL — 321 (45); SKELAR — 174 (37); ZONE3000 — 170 (5); Boosta — 98 (19); BetterMe — 67 (18); appflame — 40 (3).

Найпопулярніші напрями за кількістю наймів

Якщо торік пріоритетним напрямом був Support, то цьогоріч на першому місці — джуніор-розробники.

Найми QA та QC майже не змінилися, а от у категорії Marketing джунів побільшало.

Читайте також Через скільки часу айтівці закривають ФОПи (інфографіка)

Також помітно, що вдвічі менше стали наймати в категорії Admin and Operations.

Трохи активніше у 2025 році наймали дизайнерів та аналітиків. У решті категорій динаміка практично не змінилася.

ТОП-5 напрямів:

Software Engineer (769, у 2024-му було 742),

Support (533, у 2024-му — 699),

Marketing (387, у 2024-му — 276),

QA & QC (382, у 2024-му — 384),

Designer (196, у 2024-му — 113).

Де працюють джуніори

Найбільше джуніорів наймали у Києві та Львові, також багато компаній вказали Харків, Одесу, Дніпро й Івано-Франківськ.

Жодна компанія не вказала Донеччину, Луганщину та Херсонщину.

Як компанії шукають новачків

Головними каналами рекрутингу у 2025 році стали LinkedIn та DOU. Соцмережі набирають популярності, тоді як класичні сайти з пошуку роботи використовують дедалі рідше.

Як і торік, третина компаній наймала людей через власні освітні проєкти.

Що буде з наймом початківців у 2026 році

Здебільшого компанії набиратимуть до 20 нових спеціалістів.

Найбільше новачків наступного року планує набрати EPAM — це понад 500 спеціалістів. Також масштабні найми джуніорів планують GlobalLogic Ukraine, FRACTAL, SoftServe і SKELAR.

Headway Inc прогнозує, що 25−30% позицій будуть спрямовані на пошук спеціалістів рівня джуніор.

Mono, наприклад, ще не мають планів щодо найму джунів.

ZONE3000 планує найняти 50−200 джуніорів, однак додають, що ставляться до таких планів із гнучкістю.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.