Кадровий голод і безпека: як зараз працює бізнес в Україні Сьогодні 19:02

Попри все, 33% компаній повідомили про зростання доходів у 2025 році

Попри війну та економічну невизначеність, більшість українських компаній продовжують працювати у повному обсязі. Водночас ключовими викликами стають кадровий дефіцит, безпекові ризики та коливання доходів.

Про це свідчать результати щорічного дослідження «Барометр ринку праці» від GRC.ua

Як працюють компанії

Наприкінці минулого року 91% компаній заявили, що працюють у повному обсязі. Це на 5% більше, ніж роком раніше, що вказує на поступову стабілізацію.

Водночас 8% бізнесів функціонують частково, але планують повноцінне відновлення. Ще 1% наразі не працюють, однак готуються повернутися до діяльності.

Найскладнішими залишаються умови для важкої та видобувної промисловості, енергетики, виробництва, консалтингу й аудиту, страхування, некомерційного сектору, а також сфери мистецтва та культури. Саме ці галузі найбільше залежать від безпекової ситуації, логістики та інвестицій.

Доходи: стримане зростання і відчутні втрати

Фінансові результати бізнесу виглядають помірно позитивно.

33% компаній повідомили про зростання доходів — це більше, ніж у 2024 році.

Ще 28% змогли втримати показники на попередньому рівні, фіксують у GRC.

Водночас 28% компаній зафіксували скорочення доходів, і для половини з них падіння становило 25−50%.

Повна втрата доходів, як і раніше, залишається поодиноким випадком.

Найбільше втрат зазнали компанії з FMCG, будівництва та нерухомості, важкої промисловості, енергетики, консалтингу, маркетингу й реклами, роздрібної торгівлі, транспорту, логістики, фінансових сервісів та e-commerce.

Дефіцит кадрів став системною проблемою

Кадровий голод остаточно закріпився як один із головних ризиків. У 2025 році 65% роботодавців зробили ставку на збереження команд у повному складі, а понад 60% намагалися підтримувати конкурентний рівень зарплат.

Бізнес дедалі більше усвідомлює, що втрата ключових спеціалістів обходиться дорожче, ніж інші операційні труднощі. У 2026 році ця тенденція лише посилюється: компанії обирають модель «утримати й розвинути», а не «скоротити й замінити».

Пошук нових ринків і масштабування

Майже половина компаній активно шукали нових клієнтів і ринки збуту — це більше, ніж у 2024 році. Частина бізнесів відкривала нові напрямки, деякі виходили на міжнародні ринки та запускали офіси за кордоном.

Прямо про релокацію заявляють лише 2% компаній, але близько 5% планують відкриття офісів за межами України. Йдеться не про масовий відтік, а про диверсифікацію ризиків і створення додаткових точок опори.

Безпека як частина стратегії

У стратегіях на 2026 рік дедалі більше місця займає питання безпеки. Воно впливає на формати роботи, розташування офісів, політику підтримки працівників і корпоративну культуру. Бізнес виходить із того, що нестабільність — довгостроковий фактор, а отже, рішення мають бути розраховані на роки.

Загалом, як стверджують аналітики, український бізнес входить у 2026 рік із фокусом на обережне зростання, збереження людського капіталу та диверсифікацію ризиків. У середовищі, де передбачуваність залишається обмеженою, саме стійкість стає головною конкурентною перевагою.

