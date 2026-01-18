Скільки компаній збанкрутували у 2025 році — дослідження
Минулого року 780 компаній в Україні розпочали процедуру судового банкрутства. Це становить лише близько 10% від загальної кількості припинень бізнесів. Загалом торік 8 191 компанія проходила процедуру, пов’язану з припиненням або зміною роботи бізнесу.
Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».
Хто банкрутує найчастіше
За даними аналітиків, переважна більшість компаній в Україні проходять через процедуру самостійного припинення — це 60% випадків.
Найчастіше банкрутують товариства з обмеженою відповідальністю. У 2025 році на ТОВ припало 84% усіх справ про неплатоспроможність.
Лише у 48 випадках компанії намагалися відновити платоспроможність через процедуру санації. Проте це менш як 1% випадків.
Також власники все частіше намагалися не довести ситуацію до банкрутства, обираючи реструктуризацію ще до настання неплатоспроможності: 8 справ у 6 компаніях відкрито у 2025 році.
Сфери компаній-банкрутів
Найбільше банкрутств зафіксовано в оптовій торгівлі — 266 підприємств.
На другому місці — сільське господарство: 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю — 53 компанії, будівництво — 48 компаній і роздрібна торгівля — 38 компаній.
У яких регіонах найбільше банкрутств
Київ лідирує за кількістю процедур банкрутства щодо бізнесу — 140 компаній (18%). Майже стільки ж справ відкрито в Запорізькій області — 138 компаній (17,7%).
Також у п’ятірці регіонів:
- Київська область — 86 компаній (11%);
- Дніпропетровська область — 85 компаній (10,9%);
- Одеська область — 53 компанії (6,8%).
Як свідчить дослідження, до ТОП-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 млрд грн.
Найбільша справа стосується «Дегс Холдинг», що займалась торгівлею газом та мала понад 7,7 млрд грн доходу за 2024 рік.
Далі йдуть «Прайд Солюшнс Україна» з доходом 6,08 млрд грн та «Опт-Системс» — 5,46 млрд грн.
В Україні пересічний ФОП працює 2,4 року
Раніше Finance.ua писав, що понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. У середньому, ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри.
