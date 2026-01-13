За які порушення ФОПам у 2026 році доведеться платити 150% вартості товарів чи послуг Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

За які порушення ФОПам у 2026 році доведеться платити 150% вартості товарів чи послуг

У 2026 році за недотримання правил фіскалізації розрахункових операцій застосовуються фінансові санкції у повному обсязі. Адже для фізичних осіб-підприємців (ФОП) етап адаптації до використання касових апаратів офіційно завершився.

Якщо раніше законодавство дозволяло підприємцям сплачувати лише частину від суми штрафу за відсутність РРО чи ПРРО, то з 2026 року штрафи зросли.

Розмір фінансової відповідальності за проведення операцій без видачі фіскального чека становить:

100% вартості реалізованих товарів, робіт або послуг — за перше виявлене порушення;

Водночас Податкова служба не розглядає перевірку як один цілісний випадок. Натомість кожен факт невидачі чека або проведення операції «мимо каси» вважається окремим епізодом.

Це означає, що якщо під час одного візиту інспектора буде виявлено, наприклад, п’ять випадків невидачі чека, то лише за перший з них ФОП заплатить 100%, а за всі інші чотири — вже по 150%. Таким чином, одна перевірка може призвести до нарахування величезних сум, які можуть поставити під загрозу існування бізнесу.

За що ФОПа оштрафують гарантовано

Юрист Богдан Янків каже, що податківці звертають увагу не лише на наявність самого апарату, а й на правильність його експлуатації.

Підстави для накладення санкцій у 2026 році:

Відсутність РРО або ПРРО безпосередньо у місці здійснення розрахунків.

Використання несправного пристрою або апарату, який не пройшов процедуру реєстрації.

Проведення розрахунку не на повну суму покупки (часткова фіскалізація).

Відсутність у чеку обов’язкових реквізитів, таких як назва товару, номер чека або QR-код.

Невидача паперового чека, якщо клієнт не надав згоду на отримання електронного варіанта.

Продаж підакцизних товарів без відображення відповідної інформації в системі.

Окрім штрафів за лінією РРО, контролюючі органи мають право застосовувати додаткові адміністративні стягнення за порушення касової дисципліни.

Довідка Finance.ua:

За даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. У середньому, ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри.

Кожен восьмий ФОП, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 підприємців. До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю закриттів також увійшли: Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік, Харківщина — 20 481, Одещина — 18 714, Львівщина — 16 521.

