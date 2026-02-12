0 800 307 555
Орбан заявив, що для перемоги Європи потрібно не надсилати гроші Україні

30
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив журналістам свій «рецепт» перемоги Європи: перестати надсилати кошти Україні.
Цю заяву, як передає «Європейська правда», Орбан зробив на полях позачергового саміту лідерів ЄС 12 лютого у Бельгії, присвяченому підвищенню конкурентоспроможності Європейського Союзу.
Орбан знову закликав Євросоюз припинити фінансову допомогу Україні.

«Найпростіший рецепт перемоги для Європи» на думку Орбана

«По-перше, зупинити війну. Війна — це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не надсилайте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тож не надсилайте гроші Україні», — заявив угорський прем’єр, відповідаючи на питання журналістів про «найпростіший рецепт перемоги для Європи».
Як третій пункт «рецепту перемоги», Віктор Орбан назвав максимальне зменшення цін на енергоносії.
«Це так просто», — підсумував він.
За матеріалами:
Європейська правда
