В українських ІТ-компаніях вперше за чотири роки зафіксували зростання кількості фахівців

ТОП-50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів, Фото: freepik

За пів року у 50 найбільших ІТ-компаніях зʼявилося 667 нових фахівців (+0,8%). За 2025 рік загальний приріст склав +0,5%. Уперше від початку повномасштабної війни зафіксували позитивну динаміку, але поки що вона незначна. Загалом у найбільших компаніях працює близько 80 тисяч людей.

Про це свідчить дослідження DOU за друге півріччя 2025 року.

Які нові компанії зʼявилися у рейтингу

Netpeak Group офіційно перейшла на нову назву — FRACTAL. До ТОП-50 повернулися GeeksForLess та SQUAD, а iGaming-компанія King Group одразу зайняла 25-ту позицію з 885 працівниками в Україні.

Водночас із рейтингу вибули Playtika (ймовірно менше 600 співробітників), Together Networks (574 фахівці) та Favbet Tech, де скоротили R&D-відділ і нині працює менше ніж 100 спеціалістів.

Скільки спеціалістів працює у найбільших ІТ-компаніях України

За даними дослідження, загальна кількість фахівців у ТОП-50 майже не змінилася — плюс 667 фахівців за пів року (або +0,8%).

Уперше від початку повномасштабної війни аналітики зафіксували позитивну динаміку, але поки що вона незначна. За 2025-й рік приріст — плюс 0,5%.

Загалом у 50 найбільших ІТ-компаніях нині працює майже 80 тисяч людей.

Загальна кількість спеціалістів у 50 найбільших ІТ-компаніях України, динаміка за роками, Інфографіка: DOU

Кількість технічних фахівців залишилася на тому ж рівні (-0,6% за пів року) — майже 60 тисяч.

Майже в половини компаній розмір штату залишився стабільним у минулому півріччі. Дев’ять компаній активно зростали (більш ніж на 10%), ще п’ять зросли помірно.

У чверті компаній зменшилася кількість співробітників.

У минулому півріччі 12 компаній відкривали нові проєкти або активно розвивали поточні. П’ять компаній спіткали скорочення, у чотирьох пішли фахівці, що довго перебували на бенчі.

Що зумовило зміни в кількості фахівців, Інфографіка: DOU

Лідери ІТ-ринку

Після входження Genesis до п’ятірки найбільших ІТ-компаній улітку інших змін у ТОПі не відбулося.

Лідером зростання у минулому півріччі стала Ajax Systems, у якої команда в Україні зросла на 699 фахівців (при цьому технічних — плюс 60 за пів року).

За 2025 рік компанія розробила 100 нових пристроїв (загалом 280), розширювала виробничі потужності та відкрила завод у Ханої (В'єтнам). Активно триває набір інженерів і лінійного персоналу на виробничі майданчики.

EPAM Ukraine уперше від початку великої війни демонструє приріст — за останні шість місяців команда збільшилася на 210 фахівців.

Компанія зосереджується на підсиленні команди Senior+ експертами з AI та Cloud, а також активно наймає Data-, Cloud-, JavaScript- і Python-інженерів. Торік приєдналося 650 джуніорів, цього року планують залучити ще 700 початківців.

Genesis продовжує стабільно зростати в Україні (+118 фахівців за пів року, майже всі з них технічні). Наразі в екосистемі відкрито понад 150 вакансій. У пріоритеті розробники, дата-інженери, продуктові менеджери, маркетологи та аналітики.

У SoftServe без суттєвих змін за пів року (- 122 фахівці). Найм у компанії триває, однак зосереджений на складних наукоємних напрямах, тому в пріоритеті — фахівці з Data Science, інженери R&D, спеціалісти до відділу робототехніки. Наймають експертів для роботи з АІ-агентами.

GlobalLogic Ukraine також майже без змін (-44 фахівці). Перевага у наймі надається внутрішньому резерву, відкрито понад 200 вакансій у Engineering, Content Engineering та QA. Український хаб залишається найбільшим у Європі та другим за розміром у світі.

Динаміка зростання «великої п’ятірки», Інфографіка: DOU

Зростають переважно продуктові

Десять компаній зросли за пів року на понад 100 фахівців в Україні (це удвічі більше, ніж улітку). П’ять компаній зросли більш ніж на 100 технічних спеціалістів.

Лідери зростання, друге півріччя 2025-го, Інфографіка: DOU

Ajax Systems та EPAM Ukraine до лідерів зростання потрапила і mono (+190 фахівців за пів року, з них 135 технічних). Компанія швидко масштабується: окрім Услід затадо лідерів зростання потрапила і(+190 фахівців за пів року, з них 135 технічних). Компанія швидко масштабується: окрім monobank , активно розвивається monoбізнес, monoмаркет і monoбазар.

Цього року планують відкрити десятки нових вакансій. Передусім Middle+ і Senior (понад 65% вакансій). Продовжать наймати Java-інженерів і техлідів, AI-фахівців тощо.

Nova Digital за пів року зросла на 143 співробітники і стала лідером зростання за кількістю технічних фахівців (+193). Це пов’язано з масштабуванням продуктів компанії та розбудовою міжнародних напрямів.

Наразі Nova Digital зосереджена на наймі в Україні. У фокусі — технічні та аналітичні ролі, зокрема бізнес-аналітики, бекенд- і фронтенд-розробники, а також тестувальники.

FRACTAL (+138 за пів року) фокусується на ролях, які підвищують ефективність та закривають критичні точки навантаження.

У AUTODOC (+123) найм триває здебільшого для заміщення критичних посад, а також для розробки та впровадження нових продуктів.

Інші компанії-лідери:

UPSTARS (+122) планує до 1000 нових Middle/Senior-фахівців,

MODUS X (+116) підсилює розробку, бізнес-аналіз та SAP-напрям,

King Group (+111) масштабував інженерні, дизайнерські та маркетингові команди.

П’ять компаній зменшилися на 100+ фахівців

За друге півріччя минулого року п’ять компаній зменшили кількість спеціалістів на понад 100 осіб: Playrix (−181, через релокацію з України), ISD (−157, скорочення та оптимізації), Sigma Software (−132, через угоди з IdeasSoft і Vertex), SoftServe (−122), DXC Luxoft (−100, легалізація та звільнення фахівців з бенчу).

ТОП компаній з негативною динамікою в Україні, друге півріччя 2025-го, Інфографіка: DOU

Одна компанія відкрила офіс в Україні

Більшість компаній ТОП-50 мають офіси в Києві, майже половина — у Львові.

У минулому півріччі компанії топ-50 відкрили небагато нових офісів. Лише один в Україні — King Group у Києві. Решта за кордоном: у Польщі, на Кіпрі, у В’єтнамі, Чилі та Колумбії.

П’ять компаній закрили деякі зі своїх офісних просторів в Україні: SoftServe — у Луцьку, Intellias — в Ужгороді та Івано-Франківську, Tietoevry Create Ukraine — теж в Івано-Франківську, Avenga — у Хмельницькому та Черкасах, GeeksForLess у Києві.

Найм триватиме в тому самому темпі

Дві компанії готові найняти у другому півріччі більш ніж 500 фахівців. Ще шість зростуть на 200+ співробітників. В інших більш помірні плани.

Плани компаній щодо розширення персоналу на найближчі пів року в Україні, Інфографіка: DOU

