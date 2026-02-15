0 800 307 555
Ексміністра енергетики затримали при спробі виїзду з України

Герман Галущенко
Герман Галущенко
Сьогодні при спробі перетину кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас».
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.
«Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом», — йдеться у повідомленні.
Як повідомило «Українській правді» анонімне джерело у політичних колах, йдеться про Германа Галущенка, який був міністром енергетики України з 29 квітня 2021 до 17 липня 2025 року. Після цього він до 19 листопада 2025 року очолював Міністерство юстиції.
Зазначається, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка — для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон. Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

Що передувало

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи.
ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
19 листопада Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади міністра енергетики Світлани Гринчук та Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Рішення ухвалено на тлі великого корупційного скандалу в «Енергоатомі».
Президент України запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.
