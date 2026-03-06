0 800 307 555
На парковках будут выделять места для авто с детьми до 3 лет: закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон о парковке транспортных средств, которыми управляют водители, которые перевозят детей в возрасте до 3 лет и имеют соответствующий опознавательный знак на автомобиле. Речь идет о законе № 4657-IX .
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.
«Закон призван обеспечить семьям с маленькими детьми дополнительные условия комфорта и безопасности», — говорится в сообщении.
Нововведение должно стать еще одним шагом, частью большой стратегии по адаптации городского пространства к нуждам менее защищенных слоев населения в условиях военного положения.

Специальные места на парковках

Закон обязывает владельцев специально оборудованных или отведенных парковочных площадок обеспечивать выделение и обустройство мест для автомобилей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.
Количество таких паркомест должно составлять не менее 5% от общего количества мест на парковке, но не менее одного места.
Паркоместа для водителей с маленькими детьми будут дополнительными к тем, которые предназначены для лиц с инвалидностью.
Законодательство предусматривает, что для транспортных средств людей с инвалидностью должно быть отведено не менее 10% от общего количества мест на парковках.
После вступления в силу нового закона необходимо будет предусматривать также не менее 5% мест для автомобилей, перевозящих детей.
Таким образом, в целом на парковочных площадках должно быть предусмотрено не менее 15% мест для этих двух категорий пользователей, но не менее двух мест — по одному для каждой категории.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада поддержала законопроект № 12437, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет, в октябре 2025 года. За документ проголосовали 276 народных депутатов;
  • согласно тексту документа, органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано содействовать созданию отдельных паркомест для транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems