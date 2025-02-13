Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото) — Finance.ua
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Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото)

Технологии&Авто
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Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
Седан Geely Galaxy L6 EM-i прошел обновление и поступает в продажу. В Китае электрифицированная модель подешевела и стоит от 79 800 юаней (10 950 долларов), а вскоре ее начнут экспортировать. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.
Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
Седан Geely Galaxy L6 EM-i почти не изменился снаружи и сохраняет вытянутый обтекаемый силуэт с заостренным «носом», аркообразной крышей и тоненькими диодными фарами и фонарями. Обновленную модель выдают простые (а не выдвижные) дверные ручки. По размерам авто можно сравнить с VW Jetta.
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Размеры Geely Galaxy L6 EM-i:

  • длина — 4782 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • высота — 1489 мм;
  • колесная база — 2752 мм.
Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
В салоне установлен цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Базовая версия получила бесключевой доступ, навигацию, Wi-Fi и беспроводную зарядку смартфонов.
Новый Geely Galaxy L6 EM-i представляет собой плагин-гибрид — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 110 к. с. и 214-сильным электромотором. Максимальную скорость ограничили на 180 км/ч.
Geely выпустили электрифицированный аналог VW Jetta за $11 000 (фото)
На выбор предложены батареи емкостью 8,5 и 19,1 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 60 и 140 км соответственно. В общей сложности на бензине и электротяге Geely Galaxy L6 EM-i может проехать 1300 км.
По материалам:
Фокус
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