Geely планирует выкупить бренд электромобилей Zeekr за $6,4 млрд — Finance.ua
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Geely планирует выкупить бренд электромобилей Zeekr за $6,4 млрд

Фондовый рынок
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Geely планирует выкупить бренд электромобилей Zeekr за $6,4 млрд
Geely планирует выкупить бренд электромобилей Zeekr за $6,4 млрд
Компания Geely Automobile Holdings Ltd. во главе с миллиардером Ли Шуфу планирует выкупить премиальный бренд электромобилей Zeekr, чтобы сделать его частной компанией.
Об этом пишет Bloomberg.
Geely планирует приобрести все еще не принадлежащие компании акции Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. за $2,56 за акцию или $25,66 за американскую депозитарную акцию, что на 13,6% выше последней цены закрытия.
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Соглашение, в случае его завершения, оценит Zeekr в $6,4 млрд. Инвесторы смогут выбрать между наличными или 1,23 новыми акциями Geely, исходя из средневзвешенной цены акций в 16,14 гонконгских долларов.
Ли Шуфу внедряет стратегию консолидации, направленную на синергию, инновации и сокращение издержек, чтобы снизить убытки своих автопроизводителей.
После десяти лет экспансии, включавшей приобретение Volvo Car AB и Lotus Cars, Geely сосредотачивается на конкуренции с китайскими лидерами, такими как BYD Co.
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«Интеграция автомобильного бизнеса Geely способствует технологической синергии, повышению инноваций и прибыльности», — заявил Ли.
Этот шаг состоялся год спустя после листинга Zeekr в США и после недавнего слияния бренда с другой маркой Geely — Lynk&Co. Geely владеет 65,7% акций Zeekr.
Акции Zeekr в этом году упали на 20% из-за пошлин на китайские электромобили и неопределенности относительно торговой политики президента США Дональда Трампа.
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Zeekr — китайский бренд премиальных электромобилей, созданный компанией Geely в 2021 году. По состоянию на начало 2025 года Geely Automobile Holdings контролирует 62,8% акций Zeekr, ее дочерняя компания Geely International (Hong Kong) Limited владеет 12,3%, а 9,1% принадлежит GHGK Innovation Limited, остальные — другим инвесторам.
По материалам:
Forbes.ua
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