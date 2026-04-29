Каждая седьмая компания с венгерскими владельцами в Украине зарабатывает более 100 млн грн

По итогам 2025 года часть компаний в Украине с венгерскими владельцами демонстрирует многомиллиардные обороты, а совокупный доход крупнейших игроков превысил 29 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Кто зарабатывает больше всего

По данным Единого государственного реестра, в Украине сейчас работают 246 компаний с венгерскими бенефициарами, которые подали финансовую отчетность. Из них 34 компании, или каждая седьмая, имеют годовой доход более 100 млн грн.
Совокупный доход таких компаний достиг 29,77 млрд грн, что на 8% больше, чем годом ранее.
Самый высокий доход среди таких компаний — у ОТП Банка, почти 11,9 млрд грн. Это единственная компания с венгерским капиталом, которая попала в Индекс Опендатабот.
В пятерку лидеров по доходам также вошли:
  • агростроительный альянс Астра — 3,6 млрд грн;
  • ТИС-Уголь — 1,95 млрд грн;
  • ОТП Лизинг — 1,7 млрд грн;
  • Трансинвестсервис — 1,68 млрд грн.
Отдельные компании показали стремительный рост. Наиболее динамичным стал Гедеон Рихтер Украина, чей доход за год вырос более чем в 60 раз — до 1 млрд грн. Ощутимый рост также зафиксировали МЭТ Украина и КЭС-УА Холдинг — в 5,4 раза и 1,6 раза соответственно.
Где сосредоточен венгерский бизнес

Больше всего компаний с венгерскими владельцами зарегистрировано на Закарпатье — 115, то есть почти половина всех таких бизнесов.
Еще 67 компаний работают в Киеве, 21 — в Одесской области. В то же время именно столица концентрирует около половины компаний с доходом более 100 млн грн — 15 бизнесов.
В каких сферах работают

Чаще всего венгерские инвесторы представлены в оптовой торговле — здесь работают 54 компании.
Еще 24 бизнеса работают в сфере недвижимости, а 17 — в сельском хозяйстве.
В целом, структура присутствия свидетельствует, что венгерский бизнес в Украине представлен не только в приграничных регионах, но и в крупных секторах экономики — от финансов и логистики до агросектора и девелопмента.
Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрировано 1 197 компаний с польскими владельцами, которые подали финансовую отчетность. В 2025 году доход крупнейших польских компаний составил 123,01 млрд. грн. Это на 20% больше, чем годом ранее.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
