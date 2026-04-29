0 800 307 555
Invest Talk Summit 2026: какие инсайты готовят спикеры конференции

Билеты на мероприятие уже доступны в продаже
Билеты на мероприятие уже доступны в продаже
Invest Talk Summit 2026 года пройдет в Киеве уже 16 мая. Все, кто интересуется состоянием украинского инвестиционного рынка, смогут присоединиться к профессиональным дискуссиям и узнать самые полезные инсайты от топовых экспертов. Какие темы будут в фокусе нынешнего ивента — рассказываем.

Темы Invest Talk Summit 2026

Спикеры мероприятия помимо прочего будут говорить о действенных инвестиционных стратегиях, разбирать портфели инвесторов и будут говорить о том, как их формировать, коснутся темы использования ИИ в работе инвестора, а также будут обсуждать особенности управления различными активами.
Среди тем в частности будут следующие:
  • Защитные активы в кризис: стратегии для осторожного инвестора. Эффективна стратегия усреднения стоимости (DCA) на текущем рынке.
  • Как собрать агрессивный портфель?
  • Дивидендные аристократы: анализ наиболее устойчивых компаний за последние 5−10 лет
  • Портфели миллиардеров: что покупают богатые люди мира и целесообразность копирования их сделок.
  • Искусственный интеллект в работе инвестора: практическое применение.
На ивенте выступят эксперты инвестиционного рынка, практикующие инвесторы, предприниматели, аналитики и другие. Так, спикерами саммита станут:
  • Анатолий Ильченко, инвестиционный советник, лектор в Биржевом университете, практикующий инвестор с опытом в финансовой сфере более 10 лет.
  • Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S
  • Николай Григорьев, главный аналитик инвестиционного советника HUG’S
  • Александр Бенедичук, предприниматель, частный инвестор. CEO RegisTeam
  • Михаил Пацан, предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологий
  • Виктор Бойчук, коммерческий директор S1 REIT, посол REIT-фондов в Украине
  • Сергей Микулов, партнер в iPlan.ua, соучредитель сообщества iTalks.
  • Елена Набатова, основательница онлайн школы финансовой грамотности и инвестиций «Я можу» и женского клуба «Вільна».

Как присоединиться?

Билеты на мероприятие уже доступны в продаже. Для «ранних птиц» действуют специальные скидки. Дополнительные бонусы для тех, кто покупает сразу несколько билетов.
Принять участие можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-участники смогут также задать вопрос спикерам. А те, кто посетит мероприятие вживую, получат доступ к кофе-брейкам и комфортным зонам для общения. Кстати, угощать напитками в зоне нетворкинга будут неизменные партнеры ивента Bon Boisson и производитель кофе Gemini.
Помогают с организацией проведения саммита в этом году генеральный партнер компания ICU (Investment Capital Ukraine) — один из крупнейших игроков на рынке инвестиций, специализирующийся на инвестиционно-банковских услугах, включая работу по ОВГЗ через платформу ICU Trade. Silver партнером мероприятия стал Биржевой университет — украинская образовательная компания, обучающая инвестированию в ценные бумаги и работу на фондовом рынке.
В этом году саммит поддерживает S1 REIT, инвестиционный инструмент Standard One, который делает инвестирование в доходную недвижимость S1 доступным и удобным для широкого круга людей. Также благодарим за поддержку группу компаний AccessFinance Group, охватывающую все сферы финансовых услуг — от потребительского кредитования до лизинга авто и недвижимости. А чтобы понять как инвестировать в инструменты вышеуказанных партнеров, вы можете пройти обучение от HUG’S или просмотреть подробные обзоры и интервью с владельцами на ютуб канале Укринвест клуб.
Приобрести билеты и узнать больше о конференции можно по ссылке. До встречи на Invest Talk Summit 2026!
По материалам:
Finance.ua
