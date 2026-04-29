Invest Talk Summit 2026: какие инсайты готовят спикеры конференции
Invest Talk Summit 2026 года пройдет в Киеве уже
16 мая. Все, кто интересуется состоянием
украинского инвестиционного рынка,
смогут присоединиться к профессиональным
дискуссиям и узнать самые полезные
инсайты от топовых экспертов. Какие
темы будут в фокусе нынешнего ивента —
рассказываем.
Темы
Invest Talk Summit 2026
Спикеры
мероприятия помимо прочего будут
говорить о действенных инвестиционных
стратегиях, разбирать портфели инвесторов
и будут говорить о том, как их формировать,
коснутся темы использования ИИ в работе
инвестора, а также будут обсуждать
особенности управления различными
активами.
Среди
тем в частности будут следующие:
Защитные активы в кризис: стратегии
для осторожного инвестора. Эффективна
стратегия усреднения стоимости (DCA) на
текущем рынке.
Как собрать агрессивный портфель?
Дивидендные аристократы: анализ наиболее
устойчивых компаний за последние 5−10
лет
Портфели миллиардеров: что покупают
богатые люди мира и целесообразность
копирования их сделок.
Искусственный интеллект в работе
инвестора: практическое применение.
На
ивенте выступят эксперты инвестиционного
рынка, практикующие инвесторы,
предприниматели, аналитики и другие.
Так, спикерами саммита станут:
Анатолий Ильченко, инвестиционный
советник, лектор в Биржевом университете,
практикующий инвестор с опытом в
финансовой сфере более 10 лет.
Эрик Найман, основатель и управляющий
партнер инвестиционной компании HUG’S
Николай Григорьев, главный аналитик
инвестиционного советника HUG’S
Александр Бенедичук, предприниматель,
частный инвестор. CEO RegisTeam
Михаил Пацан, предприниматель, инвестор,
управляющий активами с 18-летним опытом,
эксперт по международным финансовым
рынкам и WEB3 технологий
Виктор Бойчук, коммерческий директор
S1 REIT, посол REIT-фондов в Украине
Сергей Микулов, партнер в iPlan.ua,
соучредитель сообщества iTalks.
Елена Набатова, основательница онлайн
школы финансовой грамотности и инвестиций
«Я можу» и женского клуба «Вільна».
Как
присоединиться?
Билеты
на мероприятие уже доступны в продаже.
Для «ранних птиц» действуют
специальные скидки. Дополнительные
бонусы для тех, кто покупает сразу
несколько билетов.
Принять
участие можно как онлайн, так и офлайн.
Онлайн-участники смогут также задать
вопрос спикерам. А те, кто посетит
мероприятие вживую, получат доступ к
кофе-брейкам и комфортным зонам для
общения. Кстати, угощать напитками в
зоне нетворкинга будут неизменные
партнеры ивента Bon Boisson и производитель
кофе Gemini.
Помогают
с организацией проведения саммита в
этом году генеральный партнер компания
ICU (Investment Capital Ukraine) — один из крупнейших
игроков на рынке инвестиций,
специализирующийся на инвестиционно-банковских
услугах, включая работу по ОВГЗ через
платформу ICU Trade. Silver партнером мероприятия
стал Биржевой университет — украинская
образовательная компания, обучающая
инвестированию в ценные бумаги и работу
на фондовом рынке.
В
этом году саммит поддерживает S1 REIT,
инвестиционный инструмент Standard One,
который делает инвестирование в доходную
недвижимость S1 доступным и удобным для
широкого круга людей. Также благодарим
за поддержку группу компаний AccessFinance
Group, охватывающую все сферы финансовых
услуг — от потребительского кредитования
до лизинга авто и недвижимости. А чтобы
понять как инвестировать в инструменты
вышеуказанных партнеров, вы можете
пройти обучение от HUG’S или просмотреть
подробные обзоры и интервью с владельцами
на ютуб канале Укринвест клуб.
Приобрести
билеты и узнать больше о конференции
можно по
ссылке. До встречи на Invest Talk
Summit 2026!