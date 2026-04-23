0 800 307 555
Как весной выросли цены на дизельное топливо и бензин в ЕС: где больше всего

Как весной выросли цены на дизельное топливо и бензин в ЕС: где больше всего
Как весной выросли цены на дизельное топливо и бензин в ЕС: где больше всего
Почти во всех странах ЕС наблюдался рост цен по сравнению с мартом 2025 года.
В марте 2026 года цены на топливо и масла в ЕС выросли на 12,9% по сравнению с мартом прошлого года. пишет Евростат.

Где наибольший рост

Наибольший рост зафиксирован в Германии (+19,8%), Румынии (+19,6%), Нидерландах (+18,8%), Латвии (+18,5%) и Австрии (+17,2%).
В Венгрии и Словении цены снизились на 2,7% и 5,9% по сравнению с мартом 2025 года; однако, по сравнению с февралем 2026 года, снижение было не столь заметным.
Как весной выросли цены на дизельное топливо и бензин в ЕС: где больше всего
Рассматривая цены на дизельное топливо и бензин в ЕС, в марте 2026 они выросли на 19,8% для дизельного топлива и 9,4% для бензина по сравнению с мартом 2025 года.
Ежемесячно потребители наблюдали рост цен на дизельное топливо на 19,1%, а бензин — на 10,6% по сравнению с февралем 2026 года.
Цены на оба вида топлива выросли во всех странах ЕС в период с февраля по март 2026 года.
Наибольший рост цен на дизельное топливо наблюдался в Чехии и Швеции (в обеих странах 27,6%), Эстонии (26,8%), Латвии (25,4%), Бельгии (25,2%) и Нидерландах (25,1%).
Ниже всего — в Словении (+2,9%), Словакии и Венгрии (в обеих странах +7,0%). Во всех остальных странах ЕС наблюдался рост более 10%.
Как весной выросли цены на дизельное топливо и бензин в ЕС: где больше всего
Среди стран ЕС рост цен на бензин был не столь высоким, как рост цен на дизельное топливо, достигнув +15,1% в Бельгии, +15,0% в Швеции, +14,8% в Австрии, +14,6% в Чехии и +14,2% в Эстонии и Литве. Опять же самый низкий ежемесячный рост был зарегистрирован в Словении (+2,4%), Словакии (+3,8%), Венгрии (+4,7%), а также Италии (+4,8%).
Ранее Finance.ua писал, что снижение мировых цен на нефтепродукты в течение последней недели начало влиять на украинский розничный рынок. Сети АЗС постепенно снижают цены, однако темпы корректировки остаются сдержанными.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
АвтоГорючееЕС
