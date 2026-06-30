Нафтогаз и Orlen подписали соглашения о расширении поставок LNG в Украину Сегодня 07:18 — Энергетика

Документы были подписаны во время Ukraine Recovery Conference

Группа Нафтогаз и Orlen подписали два соглашения, направленные на развитие поставок сжиженного природного газа (LNG) в Украину, а также обмен опытом в сферах устойчивого развития, декарбонизации и ESG. Документы были подписаны во время Ukraine Recovery Conference.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Расширение поставок LNG в Украину

Первое соглашение предусматривает анализ возможностей увеличения объемов поставок газа и совместного использования регазификационных терминалов и газотранспортной инфраструктуры Балтийского региона, Центральной и Восточной Европы.

«Такое сотрудничество поможет расширить маршруты поставок газа в Украину, повысить их гибкость и обеспечить более широкий доступ к мировому рынку LNG. В условиях продолжающейся войны надежные, гибкие и диверсифицированные поставки газа остаются критически важными для энергетической безопасности Украины. Этот меморандум развивает наше сотрудничество с Orlen и создает основу для дальнейшего развития энергосистемы», — отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Сотрудничество в сфере декарбонизации и ESG

Второе соглашение включает сокращение выбросов, в частности метана, повышение энергоэффективности, привлечение зеленого финансирования и подготовку отчетности по европейским стандартам.

«Сегодня энергетическая безопасность уже не сводится к поставкам энергоресурсов. Она зависит от способности быстро реагировать, диверсифицировать источники, обеспечивать гибкую логистику и использовать инфраструктуру, которая остается устойчивой даже в условиях войны. Сотрудничество Orlen и Группы Нафтогаз отражает именно такой подход к будущему Украине и всему региону. Мы стремимся использовать наши возможности в сфере LNG, трейдинга, доступа к инфраструктуре и энергетическому переходу как для поддержки текущих поставок газа, так и для развития современной, диверсифицированной и устойчивой энергетической системы Украины», — сказал Иренеуш Фонфара, президент правления ORLEN.

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