ОАЕ заявили про вихід з ОПЕК

ОАЕ, які тривалий час були членом ОПЕК, оголосили про припинення участі в організації.

Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК та формату ОПЕК+. Рішення ухвалене на тлі війни з Іраном, яка спричинила енергетичний шок і дестабілізувала світову економіку.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення про вихід з ОПЕК

ОАЕ, які тривалий час були членом ОПЕК, оголосили про припинення участі в організації.

Міністр енергетики ОАЕ Сухайль аль-Мазруї повідомив, що рішення ухвалили після аналізу поточної та майбутньої енергетичної стратегії країни. За його словами, консультацій з іншими державами, зокрема із Саудівською Аравією, не проводили.

«Це політичне рішення, яке було ухвалено після ретельного аналізу нинішньої та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем видобутку», — заявив міністр.

Вплив на нафтовий ринок

Країни Перської затоки, що входять до ОПЕК, вже стикаються з труднощами експорту через Ормузьку протоку — ключовий маршрут між Іраном та Оманом. Через неї проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Загрози та атаки з боку Ірану ускладнюють судноплавство в регіоні.

Водночас, за оцінкою міністра, вихід ОАЕ не матиме значного впливу на ринок з огляду на поточну ситуацію в протоці.

Геополітичний контекст

Вихід ОАЕ з ОПЕК може посилити позиції президента США Дональда Трампа, який раніше звинувачував організацію у завищенні цін на нафту. Він також пов’язував військову підтримку країн Перської затоки з їхньою ціновою політикою на енергоресурси.

Рішення ОАЕ також пролунало після критики на адресу арабських держав, які, на думку Абу-Дабі, недостатньо підтримали країну на тлі атак з боку Ірану.

Радник президента ОАЕ з дипломатичних питань Анвар Гаргаш заявив, що країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки надали логістичну підтримку, однак політична та військова реакція була слабкою.

«Я очікував такої позиції від Ліги арабських держав, але не від Ради співробітництва країн Перської затоки», — зазначив він.

