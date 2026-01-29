Сколько стоит час работы в Украине, Европе и США Сегодня 11:03

Работница подсчитывает, сколько стоит час ее рабочего времени

Finance.ua решил подсчитать, сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.

В мире современной экономики время — это буквально деньги. Но стоимость одного часа вашей работы кардинально отличается в зависимости от страны, в которой вы работаете.

На начало 2026 года разрыв между доходами в Украине и развитыми странами Запада остается значительным, при этом реальный уровень заработков следует оценивать с учетом налогов и стоимости жизни.

Глобальная карта заработков: от 1 до 50 долларов в час

По состоянию на начало 2026 года пропасть между почасовыми ставками в Украине и развитыми странами остается значительной, однако динамика роста в нашем регионе — одна из самых высоких в Европе.

Украина: реалии военного времени

С 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка в Украине установлена ​​на уровне 52 грн (около 1,2 доллара по текущему курсу). Однако средняя рыночная стоимость часа труда в частном секторе значительно выше:

Неквалифицированный труд: 80−120 грн/час.

Квалифицированные специалисты: 250−600 грн/час.

IT и топ-менеджмент: от 1200 грн/час.

Европейский союз

Евростат демонстрирует огромный разрыв внутри самого ЕС. Средняя стоимость рабочего часа в Еврозоне составляет около 37−39 евро, но:

Люксембург и Дания: более 50−55 евро/час (лидеры рынка).

Польша: около 15−18 евро/час (активно догоняет Западную Европу).

Болгария и Румыния: 11−13 евро/час (самые низкие показатели в ЕС).

США: страна контрастов

В США средняя почасовая оплата в частном секторе в конце 2025 года составила 37 долларов. Однако здесь важно помнить о федеральном разделении: минимальная ставка может колебаться от 7,25 долларов в некоторых штатах до 16−17 долларов в Калифорнии или Нью-Йорке.

Источник фото: pixabay

Налоги и «невидимые» расходы: Gross vs Net

Важно понимать разницу между тем, что платит компания (Total Labour Cost) и получаемым работником (Net Pay).

В Украине налоговая нагрузка на зарплату состоит из 18% НДФЛ, 1,5% (или повышенного до 5% в 2025—2026 годах) военного сбора и 22% ЕСВ, уплачиваемого работодателем. Общий «налоговый клин» составляет около 40−45%.

налоговая нагрузка на зарплату состоит из 18% НДФЛ, 1,5% (или повышенного до 5% в 2025—2026 годах) военного сбора и 22% ЕСВ, уплачиваемого работодателем. Общий «налоговый клин» составляет около 40−45%. В ЕС социальные взносы наиболее весомые. Во Франции или Германии они могут прибавлять до 30−35% сверху к «нетто-зарплате». Работник часто получает на руки только 60−65% от того, что потратил на него работодатель.

социальные взносы наиболее весомые. Во Франции или Германии они могут прибавлять до 30−35% сверху к «нетто-зарплате». Работник часто получает на руки только 60−65% от того, что потратил на него работодатель. В США налоговая система прогрессивная. Хотя прямые налоги могут быть ниже ЕС, работник часто сам оплачивает медицинскую страховку и пенсионные взносы, что существенно уменьшает реальный чистый доход.

Стоимость часа по популярным профессиям

Квалификация — главный множитель стоимости часа. Вот как выглядит средняя почасовая оплата «чистыми» в популярных отраслях:

Software Engineer (Middle): в Украине это около 20−35 долларов/час, в Польше — 25−50 долларов/час, в США — 70−100 долларов/час. Это едва ли не единственная отрасль, где украинские специалисты максимально приближены к мировым стандартам по уровню дохода.

Медсестра: в Украине час труда стоит около 2,5−4 долларов, тогда как в Германии — 18−28 долларов, а в США — 35−48 долларов.

Строитель (квалифицированный): в Украине — 4−7 долларов/час, в Польше — 9−13 долларов/час, в США — 25−35 долларов/час.

Профессия Украина (долл.) Польша (долл.) Германия (долл.) США (долл.) Программист (Middle) 20 — 35 25 — 50 45 — 65 70 — 100 Медсестра 2,5 — 4 10 — 14 18 — 28 35 — 48 Строитель 4 — 7 9 — 13 18 — 24 25 — 35 Кассир/Ритейл 1,8 — 2,5 7 — 9 13 — 15 15 — 19

Следует отметить, что для Украины в таблице приведены данные частного сектора в крупных городах. В государственном секторе ставки значительно ниже.

Источник фото: pixabay

Реальная покупательная способность

Цифры в долларах могут быть обманчивыми. Для объективности следует использовать паритет покупательной способности.

Хотя американец зарабатывает в 10−15 раз больше украинца в номинале, стоимость услуг (аренда, медицина, детсады) в США в 5−8 раз выше.

20 долларов в Украине позволяют пообедать в хорошем ресторане и уехать на такси.

20 долларов в Нью-Йорке — это всего два сэндвича и кофе в фастфуде или билет на метро туда-обратно для небольшой компании.

Чтобы купить стандартный латте в Киеве, среднему работнику нужно работать около 30−40 минут. В Варшаве на это уйдет 15−20 минут, а в Нью-Йорке всего 10 минут.

Согласно индексу покупательной способности 2025 года Украина все еще замыкает европейский рейтинг, однако вследствие низкой стоимости базовых услуг (коммуналка, интернет, сервисы) реальный уровень жизни с зарплатой в размере 1 тыс. долларов в Киеве часто сравним с 2 тыс. евро в Берлине.

Так, аренда однокомнатной квартиры в Киеве в 2026 году составляет около 40% средней зарплаты, в то время как в Мюнхене или Нью-Йорке эта цифра может достигать 50−60% от дохода после налогов.

Вывод

Можем подытожить, что квалификация остается ключевым фактором дохода. Разница в оплате труда между неквалифицированными работниками в Украине и США кратная и достигает почти 8 раз. В высококвалифицированных секторах, в частности, в ІТ, этот разрыв значительно меньше — в пределах 2,5−3 раз, что свидетельствует о глобальной ценности профессиональных навыков.

Налоги в Европе являются платой за социальную защиту. В странах ЕС существенная часть стоимости часа труда направляется на налоги и социальные взносы. Это уменьшает чистый доход работников, но обеспечивает финансирование медицины, пенсий, страхования и других социальных гарантий.

В то же время, украинский рынок труда постепенно дорожает. Интеграция Украины в европейское экономическое пространство, а также дефицит рабочей силы, вызванный трудовой миграцией и войной, стимулируют рост почасовых ставок. Однако темпы роста пока не компенсируют разрыв в покупательной способности со странами Запада.

