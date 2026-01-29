0 800 307 555
Сколько стоит час работы в Украине, Европе и США

Работница подсчитывает, сколько стоит час ее рабочего времени
Работница подсчитывает, сколько стоит час ее рабочего времени
Finance.ua решил подсчитать, сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.
В мире современной экономики время — это буквально деньги. Но стоимость одного часа вашей работы кардинально отличается в зависимости от страны, в которой вы работаете.
На начало 2026 года разрыв между доходами в Украине и развитыми странами Запада остается значительным, при этом реальный уровень заработков следует оценивать с учетом налогов и стоимости жизни.

Глобальная карта заработков: от 1 до 50 долларов в час

По состоянию на начало 2026 года пропасть между почасовыми ставками в Украине и развитыми странами остается значительной, однако динамика роста в нашем регионе — одна из самых высоких в Европе.

Украина: реалии военного времени

С 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка в Украине установлена ​​на уровне 52 грн (около 1,2 доллара по текущему курсу). Однако средняя рыночная стоимость часа труда в частном секторе значительно выше:
  • Неквалифицированный труд: 80−120 грн/час.
  • Квалифицированные специалисты: 250−600 грн/час.
  • IT и топ-менеджмент: от 1200 грн/час.

Европейский союз

Евростат демонстрирует огромный разрыв внутри самого ЕС. Средняя стоимость рабочего часа в Еврозоне составляет около 37−39 евро, но:
  • Люксембург и Дания: более 50−55 евро/час (лидеры рынка).
  • Польша: около 15−18 евро/час (активно догоняет Западную Европу).
  • Болгария и Румыния: 11−13 евро/час (самые низкие показатели в ЕС).

США: страна контрастов

В США средняя почасовая оплата в частном секторе в конце 2025 года составила 37 долларов. Однако здесь важно помнить о федеральном разделении: минимальная ставка может колебаться от 7,25 долларов в некоторых штатах до 16−17 долларов в Калифорнии или Нью-Йорке.
Налоги и «невидимые» расходы: Gross vs Net

Важно понимать разницу между тем, что платит компания (Total Labour Cost) и получаемым работником (Net Pay).
  • В Украине налоговая нагрузка на зарплату состоит из 18% НДФЛ, 1,5% (или повышенного до 5% в 2025—2026 годах) военного сбора и 22% ЕСВ, уплачиваемого работодателем. Общий «налоговый клин» составляет около 40−45%.
  • В ЕС социальные взносы наиболее весомые. Во Франции или Германии они могут прибавлять до 30−35% сверху к «нетто-зарплате». Работник часто получает на руки только 60−65% от того, что потратил на него работодатель.
  • В США налоговая система прогрессивная. Хотя прямые налоги могут быть ниже ЕС, работник часто сам оплачивает медицинскую страховку и пенсионные взносы, что существенно уменьшает реальный чистый доход.

Стоимость часа по популярным профессиям

Квалификация — главный множитель стоимости часа. Вот как выглядит средняя почасовая оплата «чистыми» в популярных отраслях:
  • Software Engineer (Middle): в Украине это около 20−35 долларов/час, в Польше — 25−50 долларов/час, в США — 70−100 долларов/час. Это едва ли не единственная отрасль, где украинские специалисты максимально приближены к мировым стандартам по уровню дохода.
  • Медсестра: в Украине час труда стоит около 2,5−4 долларов, тогда как в Германии — 18−28 долларов, а в США — 35−48 долларов.
  • Строитель (квалифицированный): в Украине — 4−7 долларов/час, в Польше — 9−13 долларов/час, в США — 25−35 долларов/час.
ПрофессияУкраина (долл.)Польша (долл.)Германия (долл.)США (долл.)
Программист (Middle)20 — 3525 — 5045 — 6570 — 100
Медсестра2,5 — 410 — 1418 — 2835 — 48
Строитель4 — 79 — 1318 — 2425 — 35
Кассир/Ритейл1,8 — 2,57 — 913 — 1515 — 19
Следует отметить, что для Украины в таблице приведены данные частного сектора в крупных городах. В государственном секторе ставки значительно ниже.
Реальная покупательная способность

Цифры в долларах могут быть обманчивыми. Для объективности следует использовать паритет покупательной способности.
Хотя американец зарабатывает в 10−15 раз больше украинца в номинале, стоимость услуг (аренда, медицина, детсады) в США в 5−8 раз выше.
  • 20 долларов в Украине позволяют пообедать в хорошем ресторане и уехать на такси.
  • 20 долларов в Нью-Йорке — это всего два сэндвича и кофе в фастфуде или билет на метро туда-обратно для небольшой компании.
Чтобы купить стандартный латте в Киеве, среднему работнику нужно работать около 30−40 минут. В Варшаве на это уйдет 15−20 минут, а в Нью-Йорке всего 10 минут.
Согласно индексу покупательной способности 2025 года Украина все еще замыкает европейский рейтинг, однако вследствие низкой стоимости базовых услуг (коммуналка, интернет, сервисы) реальный уровень жизни с зарплатой в размере 1 тыс. долларов в Киеве часто сравним с 2 тыс. евро в Берлине.
Так, аренда однокомнатной квартиры в Киеве в 2026 году составляет около 40% средней зарплаты, в то время как в Мюнхене или Нью-Йорке эта цифра может достигать 50−60% от дохода после налогов.

Вывод

Можем подытожить, что квалификация остается ключевым фактором дохода. Разница в оплате труда между неквалифицированными работниками в Украине и США кратная и достигает почти 8 раз. В высококвалифицированных секторах, в частности, в ІТ, этот разрыв значительно меньше — в пределах 2,5−3 раз, что свидетельствует о глобальной ценности профессиональных навыков.
Налоги в Европе являются платой за социальную защиту. В странах ЕС существенная часть стоимости часа труда направляется на налоги и социальные взносы. Это уменьшает чистый доход работников, но обеспечивает финансирование медицины, пенсий, страхования и других социальных гарантий.
В то же время, украинский рынок труда постепенно дорожает. Интеграция Украины в европейское экономическое пространство, а также дефицит рабочей силы, вызванный трудовой миграцией и войной, стимулируют рост почасовых ставок. Однако темпы роста пока не компенсируют разрыв в покупательной способности со странами Запада.
Деньги
