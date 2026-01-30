Президент дал задание Федорову разобраться с бусификацией Сегодня 14:34

Президент дал задание Федорову разобраться с бусификацией

Среди ключевых задач министра обороны Украины Михаила Федорова — разобраться с бусификацией, усилить ПВО и контрактную армию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один — закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация. Очень сложная, поэтому и номер один. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации», — отметил Зеленский.

По его словам, третья задача — это поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии.

«Форматов контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать», — подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что важен вопрос дронов. Раньше военные говорили, что будет больше дронов — нужно будет меньше артиллерии. Сейчас же дронов нужно больше, и артиллерии тоже нужно больше.

«Мы понимаем, что это сложный вопрос — дальнобойный снаряд. А короткая артиллерия уже не работает. Потому что килл-зона уже больше, шире, чем возможность снаряда. Работаем также и с Кабмином, потому что закрытие неба связано с энергетикой сегодня», — подытожил Зеленский.

Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Соответствующее решение было поддержано 277 народными депутатами.

