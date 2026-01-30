0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент дал задание Федорову разобраться с бусификацией

75
Президент дал задание Федорову разобраться с бусификацией
Президент дал задание Федорову разобраться с бусификацией
Среди ключевых задач министра обороны Украины Михаила Федорова — разобраться с бусификацией, усилить ПВО и контрактную армию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
«Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один — закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация. Очень сложная, поэтому и номер один. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации», — отметил Зеленский.
По его словам, третья задача — это поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии.
«Форматов контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать», — подчеркнул глава государства.
Он также сообщил, что важен вопрос дронов. Раньше военные говорили, что будет больше дронов — нужно будет меньше артиллерии. Сейчас же дронов нужно больше, и артиллерии тоже нужно больше.
«Мы понимаем, что это сложный вопрос — дальнобойный снаряд. А короткая артиллерия уже не работает. Потому что килл-зона уже больше, шире, чем возможность снаряда. Работаем также и с Кабмином, потому что закрытие неба связано с энергетикой сегодня», — подытожил Зеленский.
Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Соответствующее решение было поддержано 277 народными депутатами.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems