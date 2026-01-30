«Новая почта» запустила услугу доставки багажа из гостиниц по Украине Сегодня 16:27

«Новая почта» будет забирать багаж прямо из гостиницы

«Новая почта» ввела услугу «Свободные руки», позволяющую путешественникам отправить багаж прямо из гостиницы. Получить вещи можно в отделении, почтомате или курьерской доставкой по выбранному адресу.

Об этом говорится на сайте почтового оператора.

Как работает услуга «Свободные руки»

Воспользоваться сервисом можно на рецепции отеля. Для этого нужно:

отсканировать QR-код и указать место доставки;

получить бирку у администратора и вписать последние 4 цифры номера посылки;

прикрепить бирку к чемодану или сумке и передать багаж администратору;

отслеживать доставку в мобильном приложении Новой почты.

Багаж, оформленный до 12:00, отправляется в тот же день.

Список гостиниц, в которых уже действует сервис, можно найти здесь.

Куда можно доставить багаж

Сервис предусматривает несколько вариантов доставки:

по адресу гостиницы в отделение;

по адресу гостиницы в почтомат;

курьерская доставка по адресу получателя.

Отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении Новой почты.

Тариф и условия перевозки

Для услуги действует фиксированный тариф — 399 грн за каждое место в экспресс-накладной. В стоимость уже включено:

доставку по Украине, в частности в поселки и села;

вес одного места до 32 кг (фактический или объемный);

до 5 мест в одной экспресс-накладной;

упаковка;

комиссию за объявленную ценность до 5000 грн.

Для объявленной ценности более 5 000 грн применяется комиссия 0,5% от полной суммы.

В НП отмечают, что для держателей карт Mastercard World Elite и World Black Edition услуга «Свободные руки» предоставляется бесплатно.

Ранее мы сообщали, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.

Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

Детальнее о новых тарифах читайте по ссылке.

