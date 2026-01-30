0 800 307 555
ру
«Новая почта» запустила услугу доставки багажа из гостиниц по Украине

23
«Новая почта» будет забирать багаж прямо из гостиницы
«Новая почта» ввела услугу «Свободные руки», позволяющую путешественникам отправить багаж прямо из гостиницы. Получить вещи можно в отделении, почтомате или курьерской доставкой по выбранному адресу.
Об этом говорится на сайте почтового оператора.

Как работает услуга «Свободные руки»

Воспользоваться сервисом можно на рецепции отеля. Для этого нужно:
  • отсканировать QR-код и указать место доставки;
  • получить бирку у администратора и вписать последние 4 цифры номера посылки;
  • прикрепить бирку к чемодану или сумке и передать багаж администратору;
  • отслеживать доставку в мобильном приложении Новой почты.
Багаж, оформленный до 12:00, отправляется в тот же день.
Список гостиниц, в которых уже действует сервис, можно найти здесь.

Куда можно доставить багаж

Сервис предусматривает несколько вариантов доставки:
  • по адресу гостиницы в отделение;
  • по адресу гостиницы в почтомат;
  • курьерская доставка по адресу получателя.
Отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении Новой почты.

Тариф и условия перевозки

Для услуги действует фиксированный тариф — 399 грн за каждое место в экспресс-накладной. В стоимость уже включено:
  • доставку по Украине, в частности в поселки и села;
  • вес одного места до 32 кг (фактический или объемный);
  • до 5 мест в одной экспресс-накладной;
  • упаковка;
  • комиссию за объявленную ценность до 5000 грн.
Для объявленной ценности более 5 000 грн применяется комиссия 0,5% от полной суммы.
В НП отмечают, что для держателей карт Mastercard World Elite и World Black Edition услуга «Свободные руки» предоставляется бесплатно.
Ранее мы сообщали, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.
Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:
  • по городу — 60 грн;
  • по Украине — 80 грн.
Детальнее о новых тарифах читайте по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
