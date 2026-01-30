«Новая почта» запустила услугу доставки багажа из гостиниц по Украине
«Новая почта» ввела услугу «Свободные руки», позволяющую путешественникам отправить багаж прямо из гостиницы. Получить вещи можно в отделении, почтомате или курьерской доставкой по выбранному адресу.
Об этом говорится на сайте почтового оператора.
Как работает услуга «Свободные руки»
Воспользоваться сервисом можно на рецепции отеля. Для этого нужно:
- отсканировать QR-код и указать место доставки;
- получить бирку у администратора и вписать последние 4 цифры номера посылки;
- прикрепить бирку к чемодану или сумке и передать багаж администратору;
- отслеживать доставку в мобильном приложении Новой почты.
Багаж, оформленный до 12:00, отправляется в тот же день.
Список гостиниц, в которых уже действует сервис, можно найти здесь.
Куда можно доставить багаж
Сервис предусматривает несколько вариантов доставки:
- по адресу гостиницы в отделение;
- по адресу гостиницы в почтомат;
- курьерская доставка по адресу получателя.
Отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении Новой почты.
Тариф и условия перевозки
Для услуги действует фиксированный тариф — 399 грн за каждое место в экспресс-накладной. В стоимость уже включено:
- доставку по Украине, в частности в поселки и села;
- вес одного места до 32 кг (фактический или объемный);
- до 5 мест в одной экспресс-накладной;
- упаковка;
- комиссию за объявленную ценность до 5000 грн.
Для объявленной ценности более 5 000 грн применяется комиссия 0,5% от полной суммы.
В НП отмечают, что для держателей карт Mastercard World Elite и World Black Edition услуга «Свободные руки» предоставляется бесплатно.
Ранее мы сообщали, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.
Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:
- по городу — 60 грн;
- по Украине — 80 грн.
Детальнее о новых тарифах читайте по ссылке.
