Япония представила роботов-сиделок с эмоциональными ИИ

В Японии официально презентовали новое поколение роботов-сиделок для пожилых людей, оснащенных эмоциональным искусственным интеллектом.

Разработка стала ответом на стремительное старение и дефицит персонала в сфере ухода.

Новые роботы способны не только выполнять базовые физические задачи — помогать с передвижением, напоминать о приеме лекарства или вызвать медицинскую помощь, — но и распознавать эмоциональное состояние человека. Благодаря анализу голоса, мимики и поведения, система ИИ адаптирует стиль общения, поддерживает разговор и реагирует на признаки тревоги или одиночества.

По словам разработчиков, эмоциональный ИИ не заменяет человеческое общение, а дополняет его, снижая психологическую нагрузку на пациентов и медицинских работников. Пилотные программы уже стартовали в домах престарелых в Токио, Осаке и Нагое.

Правительство Японии рассматривает проект как часть долгосрочной стратегии социальной поддержки и планирует частичное государственное финансирование внедрения роботов в медицинских и социальных учреждениях до 2027 года.

