0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония представила роботов-сиделок с эмоциональными ИИ

Технологии&Авто
24
Япония представила роботов-сиделок с эмоциональными ИИ
Япония представила роботов-сиделок с эмоциональными ИИ
В Японии официально презентовали новое поколение роботов-сиделок для пожилых людей, оснащенных эмоциональным искусственным интеллектом.
Разработка стала ответом на стремительное старение и дефицит персонала в сфере ухода.
Новые роботы способны не только выполнять базовые физические задачи — помогать с передвижением, напоминать о приеме лекарства или вызвать медицинскую помощь, — но и распознавать эмоциональное состояние человека. Благодаря анализу голоса, мимики и поведения, система ИИ адаптирует стиль общения, поддерживает разговор и реагирует на признаки тревоги или одиночества.
Читайте также
По словам разработчиков, эмоциональный ИИ не заменяет человеческое общение, а дополняет его, снижая психологическую нагрузку на пациентов и медицинских работников. Пилотные программы уже стартовали в домах престарелых в Токио, Осаке и Нагое.
Правительство Японии рассматривает проект как часть долгосрочной стратегии социальной поддержки и планирует частичное государственное финансирование внедрения роботов в медицинских и социальных учреждениях до 2027 года.
По материалам:
newformat.info
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems