НБУ впервые за пять недель увеличил объем валютных интервенций Сегодня 12:13 — Валюта

НБУ впервые за пять недель увеличил объем валютных интервенций

Национальный банк Украины (НБУ) впервые за пять недель увеличил объем валютных интервенций на межбанковском рынке — на прошлой неделе на $76,1 млн, или на 9,9% до $842,0 млн, свидетельствует статистика регулятора.

Согласно данным Нацбанка , за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи юрлицами валюты увеличилось до $122,4 млн со $100,3 млн за такой же период неделей ранее и суммарно составило $489,6 млн.

В то же время на рынке валютообменных операций населения за субботу-четверг отрицательное сальдо существенно уменьшилось до $17,8 млн с $32,7 млн ​​на позапрошлой неделе, все дни продажи безналичной валюты превышали ее покупку.

43,4587 грн/$1, завершил неделю послаблением до 43,6368 грн/$1.

На наличном рынке курс гривны по результатам недели снизился на 13−14 коп.: покупка — примерно до 43,38 грн/$1, а продажа — до 43,76 грн/$1.

Напомним, после напряженного марта валютный рынок Украины постепенно возвращается в более стабильное состояние. Спрос и предложение выравниваются, а Нацбанк уже не вынужден активно вмешиваться, как раньше. В то же время внешние риски никуда не исчезли — прежде всего из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.

