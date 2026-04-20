0 800 307 555
ру
НБУ впервые за пять недель увеличил объем валютных интервенций

Валюта
20
Национальный банк Украины (НБУ) впервые за пять недель увеличил объем валютных интервенций на межбанковском рынке — на прошлой неделе на $76,1 млн, или на 9,9% до $842,0 млн, свидетельствует статистика регулятора.
Согласно данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи юрлицами валюты увеличилось до $122,4 млн со $100,3 млн за такой же период неделей ранее и суммарно составило $489,6 млн.
Читайте также
В то же время на рынке валютообменных операций населения за субботу-четверг отрицательное сальдо существенно уменьшилось до $17,8 млн с $32,7 млн ​​на позапрошлой неделе, все дни продажи безналичной валюты превышали ее покупку.
Официальный курс гривны к доллару, который начал прошлую неделю с отметки 43,4587 грн/$1, завершил неделю послаблением до 43,6368 грн/$1.
Читайте также
На наличном рынке курс гривны по результатам недели снизился на 13−14 коп.: покупка — примерно до 43,38 грн/$1, а продажа — до 43,76 грн/$1.
Напомним, после напряженного марта валютный рынок Украины постепенно возвращается в более стабильное состояние. Спрос и предложение выравниваются, а Нацбанк уже не вынужден активно вмешиваться, как раньше. В то же время внешние риски никуда не исчезли — прежде всего из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ВалютаНБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems