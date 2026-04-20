НБУ продолжает сглаживать чрезмерные колебания

Официальный курс гривны к доллару США в течение 13−17 апреля демонстрировал умеренные колебания. В начале периода он несколько снизился, однако уже с 15 апреля начал постепенно расти, так что в течение недели на рынке наблюдалась восходящая динамика официального курса доллара, несмотря на кратковременное снижение в начале периода. В течение этой недели доллар будет оставаться относительно управляемым.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

В целом за неделю официальный курс доллара вырос примерно на 0,41%.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

13 апреля — 43,4587 грн/$;

14 апреля — 43,4372 грн/$;

15 апреля — 43,4997грн/$;

16 апреля — 43,5152 грн/$;

17 апреля — 43,6368 грн/$.

В течение 13−17 апреля наличный рынок доллара демонстрировал постепенное повышение курса. В начале недели котировки находились в пределах 43,20−44,74 грн/$, во вторник — 43,23−43,75 грн/$, в среду — 43,25−43,76 грн/$, а в четверг уже сместились до 43,39−43,92 грн/$.

В конце недели рост продолжился, и в пятницу курс составил 43,59/44,17 грн/$.

В целом неделя на наличном рынке прошла под знаком умеренного подорожания доллара. Движение курса было постепенным, без резких скачков, что свидетельствует об осторожном усилении спроса на валюту и корректировке рыночных ожиданий в сторону высших уровней.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе наблюдалась умеренная, но неравномерная волатильность с преобладанием восходящего тренда:

неделя началась на уровне 43,48 грн/$: в понедельник котировки двигались в диапазоне 43,41−43,58 грн/$ и завершили день на 43,52 грн/$;

во вторник рынок открылся на 43,51 грн/$ и закрылся на 43,43 грн/$;

в среду курс постепенно укрепился и завершил торги на 43,59 грн/$;

в четверг давление на рынке усилилось, котировки поднимались до 43,84 грн/$, а день завершился на 43,81 грн/$;

в конце недели движение продолжилось вверх: в пятницу торги стартовали с 43,75 грн/$, а завершились на уровне 44,05 грн/$, то есть выше отметки 44 гривны за доллар.

В итоге за неделю курс доллара на межбанке вырос на 0,57 грн/$ или на 1,31% по сравнению с уровнем начала недели.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 13−17 апреля составил $841,99 млн, что почти на 10% больше, чем неделей ранее ($765,87 млн ​​6−10 апреля), и на 5% меньше, чем в период с 30 марта по 3 апреля 2026 г. ($888,45 млн).

Прогноз на неделю

В течение 20−24 апреля доллар, вероятно, будет оставаться относительно управляемым — НБУ продолжает сглаживать чрезмерные колебания, а международные резервы к началу апреля оставались значительными, хотя в марте и снизились из-за интервенций и долговых выплат. В то же время инфляция в марте ускорилась, а учетную ставку НБУ накануне этого периода оставил на уровне 15%, поэтому рынок будет и дальше ориентироваться на жесткую, но стабилизирующую монетарную линию.

Главный внешний фактор, влияющий на курс гривны, — это глобальный ценовой фон и настроения на мировых рынках. Рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке может повлиять на инфляцию, а это, в свою очередь, подпитывает спрос на валюту из-за более дорогого импорта горючего, логистики и общего подорожания товаров. Дополнительно весомыми остаются новости о внешнем финансировании Украины: рынки следят за поддержкой от партнеров, поэтому любые сигналы о задержках или, наоборот, о продвижении решений могут быстро менять настроение на валютном рынке.

Среди внутренних факторов на первый план выходят действия НБУ, состояние резервов, инфляционный фон и потребность экономики в валюте. Когда резервы комфортные, а НБУ активно сглаживает рынок, гривна ведет себя гораздо спокойнее; когда же растет импорт энергоносителей, усиливаются военные риски или увеличивается бюджетный/корпоративный спрос на валюту, давление на курс обычно усиливается. Важно и то, что следующее заседание НБУ по монетарной политике запланировано на 30 апреля, поэтому в течение 20−24 апреля рынок уже может жить в ожидании этого решения и закладывать в котировки либо продолжение жесткой линии, либо первые намеки на изменение тона.

Самыми уязвимыми днями могут стать те, когда на рынке совпадают повышенный спрос на валюту, внешние новости и более слабый фон относительно финансирования Украины.

