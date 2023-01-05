Переход на евро: сравнение Польши и Литвы (инфографика) — Finance.ua

Переход на евро: сравнение Польши и Литвы (инфографика) Сегодня 21:00 — Валюта

Заработная плата в странах, которые перешли на евро, растет быстрее, чем в оставшихся со своими национальными валютами.

Об этом сообщает портал «Комментарии» со ссылкой на Business Insider.

Вблизи Украины есть несколько стран, которые перешли на евро, а также несколько, которые остались со своими национальными валютами. По словам польского экономиста Рафала Гирша, заработки в странах Восточной и Центральной Европы, которые недавно присоединились к ЕС, значительно отличаются по темпам роста.

По данным Евростата, становится ясно, что заработная плата в Литве с момента присоединения к еврозоне с 2015 года выросла на 112,5%. Подобные тенденции заметны и в странах, которые присоединились к еврозоне недавно: Латвия в 2013, Эстония в 2010 и Словакия в 2008 годах. В то время как в странах, не перешедших на евро зарплата показывает незначительный рост: в Венгрии — 32,1%, Польше — 33,1% и в Чехии — 52,1%.

«Средняя зарплата в Литве перед вступлением в еврозону в 2014 году была на 6% меньше Польши. По данным Евростата за 2021 год, зарплата литовцев выше на 50,7% чем у поляков», — пишут в Business Insider. Несмотря на это, следует отметить, что цены на литовские продукты выше на 40-50%, чем в Польше, где зарплаты ниже.

Однако разница может значительно уменьшиться, когда Польша снова введет предыдущие ставки НДС. Сейчас в Литве 21%, а в Польше благодаря временно принятому антиинфляционному щиту — 0% на некоторые продукты.

«Из этого следует, что в странах, которые в последние годы присоединились к зоне евро, зарплаты начинают расти быстрее. Это связано с более быстрым ростом производительности труда вследствие лучшего доступа к капиталу и более высокого уровня инвестиций. Обесценивание таких валют, как злотый, форинт или чешская крона относительно евро за последние годы также значительное», — пишет Рафал Гирш.

Рафал Гирш утверждает, что даже при воле правительства Польши ввести евро сейчас экономика страны не отвечает условиям ЕС для вступления в еврозону. Карта стран, перешедших на евро (синие), и страны, оставившие национальную валюту.

Коментарі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.