Экспорт ІТ-услуг в августе снизился, но превысил прошлогодний уровень

Казна и Политика
26
В августе 2025 года объем ІТ-экспорта из Украины составил $540 миллионов, что на $15 млн меньше (-2,7%), чем в июле ($555 млн). В августе прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был одним из самых низких — $507 млн.
Об этом стало известно из отчета Национального банка, пишет Dou.
Всего за восемь месяцев 2025 года объем ІТ-экспорта составил $4305 млн, превысив результат аналогичного периода 2024 года ($4259 млн).
Сравнение с предыдущими годами:
  • август 2023-го — $566 млн;
  • август 2022-го — $621 млн;
  • август 2021-го — $594 млн.
Аналитики напоминают, что в январе этого года объем экспорта IT-услуг снизился до уровня ниже $500 млн — впервые после стабильного превышения этой отметки в течение всего 2024 года.
С этого времени объемы держались на уровне от $535 млн и выше.
Напомним, как свидетельствует исследование, медианный возраст украинского ІТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а почти все айтишники (97%) имеют высшее образование или учились в университете.
Заработки тоже растут: медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.
По материалам:
Dou
