Экспорт ІТ-услуг в августе снизился, но превысил прошлогодний уровень
В августе 2025 года объем ІТ-экспорта из Украины составил $540 миллионов, что на $15 млн меньше (-2,7%), чем в июле ($555 млн). В августе прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был одним из самых низких — $507 млн.
Об этом стало известно из отчета Национального банка, пишет Dou.
Всего за восемь месяцев 2025 года объем ІТ-экспорта составил $4305 млн, превысив результат аналогичного периода 2024 года ($4259 млн).
Сравнение с предыдущими годами:
- август 2023-го — $566 млн;
- август 2022-го — $621 млн;
- август 2021-го — $594 млн.
Аналитики напоминают, что в январе этого года объем экспорта IT-услуг снизился до уровня ниже $500 млн — впервые после стабильного превышения этой отметки в течение всего 2024 года.
С этого времени объемы держались на уровне от $535 млн и выше.
Напомним, как свидетельствует исследование, медианный возраст украинского ІТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а почти все айтишники (97%) имеют высшее образование или учились в университете.
Заработки тоже растут: медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Экспорт ІТ-услуг в августе снизился, но превысил прошлогодний уровень
Четыре страны ЕС потратили на газ из рф больше, чем на помощь Украине
Средняя зарплата для расчета пенсий снижается второй месяц подряд
Зеленский подписал закон о гуманитарных авто
Украина получила $133 млн от Всемирного банка
В МВФ назвали условия для новой программы с Украиной