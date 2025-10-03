Зеленский подписал закон о гуманитарных авто Сегодня 19:37 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№ 12010), который регулирует деятельность гуманитарных организаций и упрощает условия ввоза гуманитарных автомобилей.

Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно документу, общественные и благотворительные организации вправе ввозить транспортные средства для уставной и гуманитарной деятельности. В то же время, устанавливается четкое регламентирование их использования: гуманитарные авто могут применяться исключительно для гуманитарного реагирования и помощи пострадавшим от войны.

Законом прямо запрещается использование таких транспортных средств в коммерческих целях.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла соответствующие изменения в Закон Украины «О гуманитарной помощи».

Ранее Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 16 Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах. Новые правила вводят правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военнослужащие. Это касается автомобилей, состоящих на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлеченных к выполнению оборонных задач в соответствии с порядком, установленным Министерством обороны.

