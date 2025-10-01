В россии прогнозируют рекордный бюджетный дефицит более чем в $68 млрд Сегодня 19:33

В россии прогнозируют рекордный бюджетный дефицит более чем в $68 млрд

российское правительство ожидает, что по итогам 2025 года дефицит бюджета составит 5,7 трлн рублей (около $68 млрд). Это почти вдвое превышает предварительные прогнозы.

УНН со ссылкой на Центр противодействия Об этом пишетсо ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Главной причиной является сокращение доходов от нефти и газа, в то время как расходы на войну против Украины остаются на высоком уровне. Для покрытия дефицита власти россии повышают налоги, вводят новые сборы для бизнеса и планируют увеличить государственный долг.

Аналитики отмечают, что это ведет к постепенному истощению экономики и чревато глубоким финансовым кризисом внутри страны.

Недавно Служба внешней разведки Украины сообщала, что правительство россии одобрило проект федерального бюджета на 2026−2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Минфин рф предлагает повысить НДС до 22% и снизить порог для «упрощенки» для покрытия нехватки ресурсов.

Кроме того, в россии налоговая, чтобы компенсировать финансовые потери бюджета из-за полномасштабной войны против Украины, массово рассылает сообщения об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.