Орбан заявил, что для победы Европы нужно не посылать деньги Украине Сегодня 20:28

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил журналистам свой «рецепт» победы Европы: перестать посылать деньги Украине.

Это заявление, как сообщает «Европейская правда», Орбан сделал на полях внеочередного саммита лидеров ЕС 12 февраля в Бельгии, посвященном повышению конкурентоспособности Европейского Союза.

Орбан снова призвал Евросоюз прекратить финансовую помощь Украине.

«Самый простой рецепт победы для Европы» по мнению Орбана

«Во-первых, остановить войну. Война — это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не присылайте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не присылайте деньги Украине», — заявил венгерский премьер, отвечая на вопросы журналистов о «самом простом рецепте победы для Европы».

Как третий пункт «рецепта победы» Виктор Орбан назвал максимальное уменьшение цен на энергоносители.

«Это так просто», — подытожил он.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.