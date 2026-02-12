0 800 307 555
Орбан заявил, что для победы Европы нужно не посылать деньги Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил журналистам свой «рецепт» победы Европы: перестать посылать деньги Украине.
Это заявление, как сообщает «Европейская правда», Орбан сделал на полях внеочередного саммита лидеров ЕС 12 февраля в Бельгии, посвященном повышению конкурентоспособности Европейского Союза.
Орбан снова призвал Евросоюз прекратить финансовую помощь Украине.

«Самый простой рецепт победы для Европы» по мнению Орбана

«Во-первых, остановить войну. Война — это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не присылайте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не присылайте деньги Украине», — заявил венгерский премьер, отвечая на вопросы журналистов о «самом простом рецепте победы для Европы».
Как третий пункт «рецепта победы» Виктор Орбан назвал максимальное уменьшение цен на энергоносители.
«Это так просто», — подытожил он.
По материалам:
Європейська правда
