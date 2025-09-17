Компенсация за разрушенное жилье: как совладельцы могут использовать сертификаты
Владельцы разрушенного находящегося в сособственности жилья часто интересуются правилами использования сертификатов на компенсацию.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, что нужно знать о компенсационных процедурах для совладельцев жилья.
После назначения компенсации за разрушенное жилье каждый совладелец получает персонифицированный сертификат, который принадлежит конкретному лицу и может использоваться самостоятельно или вместе с другими по своему усмотрению.
Если совладельцы решают объединить средства для приобретения жилья, обращаться к нотариусу должны все владельцы сертификатов. При этом объединение возможно не только между совладельцами одного объекта, но и между собственниками разрушенных домов. Процедура не требует выписки с места жительства.
Какие проблемы могут возникнуть
Как фиксируют юристы, на практике могут возникать следующие сложности:
- Одновременное бронирование средств
Из-за ограниченного срока резервирования сертификатов (30 дней) случается, что средства не бронируются одновременно. Один владелец может успеть забронировать сертификат, а другой — нет.
В случае льготных приоритетов один из владельцев получает доступ к денежным средствам быстрее, а другой ждет своей очереди, что может смещать сроки заключения договора.
- Прекращение права собственности
Чтобы воспользоваться сертификатом для приобретения нового жилья, необходимо прекратить право собственности на разрушенный объект в целом. Это означает подачу общего заявления от всех совладельцев или одновременных заявлений каждого владельца.
Если кто-то из владельцев не готов реализовать свой сертификат, это может создать трудности для других, стремящихся завершить процесс компенсации.
Таким образом, для эффективного использования сертификатов всем совладельцам следует согласовать сроки и процедуры во избежание задержек и проблем с бронированием средств или прекращением права собственности.
Поделиться новостью
Также по теме
Компенсация за разрушенное жилье: как совладельцы могут использовать сертификаты
Что будет с жилищно-коммунальными тарифами — мнение экспертов
Минразвития обяжет устанавливать индивидуальные тепловые пункты в зданиях
Признаки качественного жилья: на что стоит обратить внимание — мнение эксперта
Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится
Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине